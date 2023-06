Y-aura-t-il un Nintendo Direct en juin malgré l'annulation de l'E3 ?

Y aura-t-il un Nintendo Direct ce mois-ci ? On le sait, généralement, il y a trois "grands" Nintendo Direct dans l'année et notamment un en jui n. Initiés en 2011 par feu Satoru Iwata, les Nintendo Direct sont des émissions vidéos qui réunissent des annonces et des présentations de jeux à venir sur consoles Nintendo; une façon pour Nintendo de contrôler sa communication mais aussi de s'adresser "directement" aux joueurs tout en créant l'événement. Traditionnellement, le Nintendo Direct de juin est intrinsèquement lié à l'E3, le "grand salon des jeux vidéo de Los Angeles" et remplace la conférence d'ouverture qui pendant longtemps était un des moments les plus attendus de l'année par les gamers. Seulement, l'E3 n'est plus ce qu'il était et d'ailleurs, cette année encore, le salon n'aura pas lieu.

Dans la tourmente depuis plusieurs années déjà , l'E3 2023 avait pourtant été annoncé en grandes pompes en septembre dernier en mettant en avant "de nouvelles ambitions". Mais ce n'était à priori pas suffisant pour attirer les gros éditeurs qui au fil des mois vont finalement tous se défiler pour diverses raisons. D'ailleurs, un mois et demi avant que l'E3 2023 ne soit officiellement annulé, Nintendo avait fait savoir qu'il serait absent car le "salon n'entrait pas dans [ses] plans cette année".

Pour autant, est-ce à dire qu'il n'y aura pas de Nintendo Direct en juin ? Forcément Nintendo a des jeux dans sa besace pour la fin d'année mais est-ce le bon moment pour les annoncer et un Nintendo Direct est-il le format le plus indiqué ? Nintendo peut très bien patienter surtout après la sortie de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom, qui est un jeu phénomène qui devrait occuper les joueurs un certain temps. Par ailleurs, Nintendo vient d'annoncer l'arrivée ce mois-ci d'Everybody 1-2-Switch!, une autre "suite" d'un jeu sorti au lancement de la Nintendo Switch en 2017 . Ensuite, il y a un autre jeu très attendu sur Switch qui débarque en juillet : Pikmin 4. On a donc déjà un petit programme pour les semaines à ven ir même si les présentations n'ont pas vraiment été faîtes.

Un Nintendo Direct ou même un Nintendo Direct mini pourrait donc nous en dire plus sur Everybody 1-2-Switch! et Pikmin 4, mais aussi proposer dans la foulée le nouveau DLC de Mario Kart 8 Deluxe qui a été annoncé (pour "bientôt") et, pourquoi pas, même officialiser celui de Zelda avec la sortie de nouveaux amiibo. Nintendo pourrait aussi en profiter pour annoncer un ou deux nouveaux jeux maison, sans parler des jeux tiers et des indies. Après, la firme peut aussi tout simplement se servir des réseaux pour faire des annonces au compte-gouttes et même faire un Pikmin Direct. Il faut se souvenir que l'année dernière déjà, Nintendo nous avait fait mijoter tout le mois de juin pour, finalement, diffuser un Nintendo Direct : Partner Showcase, le 28 juin et un Splatoon 3 Direct, le 11 août Il avait fallu attendre le 13 septembre 2022 pour finalement découvrir un "grand" Nintendo Direct. Cependant, il faut noter que l'année dernière de très nombreux jeux étaient attendus sur Nintendo Switch : Splatoon 3, Bayonetta 3, Mario + The Lapins Crétins 2, Zelda, etc. Aujourd'hui, c'est différent puisqu'après le 15 juillet et la sortie de Pikmin 4, aucun autre jeu Nintendo n'a pour le moment été annoncé sur Nintendo Switch.

C'est une situation rare voire inédite qui pourrait laisser penser que "quelque chose " se prépare. On sent bien de toute façon que la Nintendo Switch est en fin de cycle. La console hybride est désormais entrée dans sa septième année et si elle continue de truster les charts, ses ventes, malgré tout, déclinent inexorablement. Forcément, donc, on se doute qu'une nouvelle console sera bientôt annoncée. Beaucoup de joueurs tablent sur 2024 mais avec Nintendo tout est possible et la nouvelle console peut très bien arriver pour la fin d'année... Quoiqu'il arrive, Nintendo a déjà fait savoir qu'il y aurait encore de "gros" jeux sur Nintendo Switch mais aussi du contenu supplémentaire pour des jeux déjà sortis.

Alors, pensez-vous qu'il y aura un Nintendo Direct, un Direct Mini ou même un ND : Partner Showcase ce mois-ci ou pensez-vous que Nintendo attendra la fin de l'été ou la rentrée pour nous dévoiler son programme de fin d'année ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire.

Voir aussi le programme des événements de jeux vidéo de l'été :