Mario Kart 8 Deluxe - La prochaine vague de circuits du "Pass circuits additionnels" arrive "bientôt"

Il reste encore deux vagues de courses à venir pour le Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe et la prochaine pourrait sortir "bientôt". En effet, le compte Twitter de Nintendo of Canada s'est fendu d'un tweet parlant de Mario Kart 8 Deluxe pour en faire la publicité mais a décidé de terminer celui-ci sur cette phrase énigmatique :

De là à dire que Nintendo of Canada est au courant de la tenue d'un Nintendo Direct en juin ou de l'annonce imminente de la disponibilité de la cinquième vague de circuits du Pass circuits additionnels, il n'y a qu'un pas. Néanmoins il est aussi possible que la disponibilité des deux vagues restantes (et de leurs 16 cours et 5 personnages inédits) d'ici le 31 décembre 2023 mérite un "bientôt disponibles" pour Nintendo of Canada.

It's Mom and Dad's time to shine when it comes to #MarioKart 8 Deluxe! Can you show off your skills at family game night, or will you be the one to fall behind?



Psst… more courses are coming to the Mario Kart 8 Deluxe – Booster Course Pass soon…https://t.co/BKfxEkOYSM pic.twitter.com/7bFzyV5Sj2