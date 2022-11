Mario Kart 8 Deluxe dévoile la date de sortie et les huit courses de la vague 3 du DLC Pass circuits Additionnels

On l'attendait d'ici la fin de l'année et la voilà- ou presque. La troisième vague du Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe sera disponible en téléchargement à partir du 7 décembre . Au menu de cette troisième vague, des courses cultes des opus précédents ainsi que des courses de Mario Kart TOUR, notamment une course de circonstance, le Mont Festif qui donnera un air de fêtes à nos parties. Retrouvez ci-dessous le détail de ces courses ainsi que le trailer d'annonce.

Liste des 8 courses de la vague 3 du Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe

Coupe Pierre

Coupe Lune