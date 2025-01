Donkey Kong a une belle tête de Kong dans le nouveau Mario Kart de la Nintendo Switch 2

Si le trailer officiel de la Nintendo SWITCH 2 (publié jeudi) s'est borné à donner un premier aperçu de la nouvelle console, il a aussi été l'occasion de dévoiler (ce qui semble être) les premières images du nouveau Mario Kart.

Dans la foulée (et bien qu'à première vue, on ne voit pas grand chose), les fans ont, comme d'habitude, scrutés le moindre détail des quelques images publiées en espérant y dénicher des infos.

Cependant difficile de tirer des conclusions d'un si court extrait qui montre Mario et sa bande sur une longue piste façon Route 66 traversant le Grand Canyon. C'est d'autant plus difficile que certains mettent en doute l'existence de ce "Mario Kart Road Trip" et misent plutôt sur une démo d'illustration. Mais honnêtement, à NM, on table plutôt sur les images d'un nouveau jeu qui sera présenté lors du Nintendo Direct prévu en avril prochain ...

Malgré tout, un élément a attiré l'attention des joueurs : le nouveau design de Donkey Kong qui semble plus "ramassé" et proche du Donkey Kong du film Super Mario qui, pour rappel, avait comme objectif de revenir au design original du premier jeu tout en apportant "une dimension comique" au personnage.

On sait que Nintendo veut créer une véritable synergie entre les jeux, les films et les parcs d'attraction mais aussi qu'il est probable qu'après sa zone dédiée dans les Super Nintendo World, Donkey Kong joue les vedettes au cinéma (ou dans une série) et bien sûr, revienne dans un nouveau jeu (avec Mario).

En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez de cette belle de Kong, en commentaires.

NINTENDO PRESENTE OFFICIELLEMENT LA NINTENDO SWITCH 2

