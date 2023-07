Les premiers mots de Super Mario ont été retrouvés sur une affiche de Donkey Kong

Si vous aimez les petites histoires qui font la grande Histoire des jeux vidéo, le compte Twitter Supper Mario Broth est une vraie mine d'informations, d'archives et de documents. Ainsi, on découvre aujourd'hui ce qui pourrait bien s'apparenter aux premiers mots connus attribués à Mario, à l'époque ou il cherchait à sauver Pauline des grosses papattes de Donkey Kong. Supper Mario Broth a en effet retrouvé une affiche promotionnelle officielle datant de 1981 qui raconte l'histoire de Donkey Kong.

Tout commence avec les appels au secours de Pauline, kidnappée par le sinistre Donkey Kong et prise au piège au sommet d'un enchevêtrement de poutres en métal. "Help!" crie-t-elle pendant que Donkey grogne "Snort" ! La situation semble désespérée et on entend déjà une musique angoissante qui annonce un sort funeste pour la pauvre jeune femme- Mais si ! Vous connaissez cette musique !

Mais voilà que tout d'un coup, une voix résonne, c'est celle du "petit Mario", le plombier charpentier. Il est déjà en chemin, prêt à combattre et à braver les dangers, les boules de feu et les tonneaux. Et tout en gravissant les échafaudages, il rassure la jeune femme tout en se présentant :

Attendez ! N'ayez crainte, belle jeune fille. Le petit Mario, le charpentier, vient vous secourir !

But wait! Fear not, fair maiden. Little Mario, the carpenter, is in hot pursuit of you this very moment !

Incroyable ! Pauline est sauvée. Une légende est née. Assurément, un petit pas pour Mario, un grand pour les joueurs !

Crédit image : @MarioBrothBlog

Voir aussi :

,