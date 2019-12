Super Mario Bros. 3 : revivez la grande histoire du jeu culte de la NES

La chaîne Youtube Gaming Historian a publié un nouveau documentaire (en anglais) retraçant le développement et le lancement de Super Mario Bros. 3, l'inoubliable jeu de la NES sorti en 1988 . Un documentaire à base d'archives et de documents rares s'attardant aussi bien sur la genèse du jeu que sur ses portages et produits dérivés qui a aussi le mérite de remettre le jeu sur le devant de la scène en rappelant toute son ingéniosité et les nombreuses nouveautés qu'il a apporté à la série des Super Mario et aux jeux vidéo en général.

Plus de trente ans après sa sortie initiale, Super Mario Bros. 3 reste d'ailleurs une valeur sûre et un incontournable que vous pouvez d'ailleurs retrouvez sur Nintendo Switch grâce à l'abonnement Nintendo Switch Online.

Source : Youtube