Nouveau record atteint avec 156 000 $ pour une copie scellée de Super Mario Bros.3

Si votre chambre ou votre maison est remplie de copies scellées de jeux divers et variés et que vous êtes parfois tenté d'en ouvrir une, ne serait-ce que pour ressentir le frisson procurer lors d'un premier unboxing, ou de façon plus triviale simplement pour jouer (car logiquement, les jeux, ça sert à ça) vous allez sans doute vous raviser vite fait en apprenant qu'un nouveau record a été atteint par un jeu vidéo lors d'une vente aux enchères. En effet, ce vendredi, une copie scellée de Super Mario Bros. 3, le hit de la NES s'est envolée à 156 000$ lors d'une vente aux enchères organisée sur le net par Heritage Auctions.

Un montant incroyable faisant presque passer celui atteint en juillet par le premier Super Mario Bros. (soit 114 000$ tout de même) pour une broutille (voir ici) ! Heritage Auctions explique que les enchères ont dès le départ commencé très haut avec un montant fixé à 62 500$ car la copie de Super Mario Bros. 3 est non seulement particulièrement bien conservée mais c'est une des premières. En effet, le visuel de la boîte a une particularité car une des mains de Mario se retrouve derrière le mot Bros. et non à côté comme dans le visuel des boîtes produites ensuite (voir ici) Résultat, malgré le montant de départ élevé, 20 enchérisseurs sont immédiatement entrés dans la bataille faisant grimper le prix final jusqu'à ce record de 156 000$.

Retrouvez des images et même une vidéo des enchères ci-dessous

Source : Nintendolife