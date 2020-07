Une cartouche scellée Super Mario Bros. de 1985 vendue 114.000$ aux enchères

Quand on dit que le rétro coûte de plus en plus cher, ce n'est pas cette news qui vous fera dire le contraire. Jeu culte de la NES et du monde du jeu vidéo, il n'est pas rare de trouver des exemplaires de Super Mario Bros. en loose dans les vide-grenier de notre quartier et autres boutique rétro à des prix dérisoires. Par contre trouver une cartouche de 1985 dans son boîtier d'origine jamais ouvert, la valeur du jeu devient radicalement différente.

C'est lors d'une enchère publique tenue le 10 juillet par Heritage Auctions à Dallas au Texas que ladite cartouche a été proposée aux collectionneurs. Après 29 offres proposées, le jeu a trouvé preneur contre la somme mirobolante de 114.000$ (100.930€). Cette offre incroyable place également cet exemplaire de Super Mario Bros. sur le podium du jeu vidéo le plus cher vendu lors d'une enchère publique.

À titre comparatif, le record était jusqu'alors détenue par un exemplaire sous scellé de Mega Man de 1987, qui avait atteint la somme de 75.000$.

Source : Ha