Super Mario, le film pourrait être réalisé par les créateurs de Teen Titans Go!

Le film d'animation Super Mario actuellement en cours de réalisation par le studio Illumination à Hollywood est l'un des gros évènements à venir du Nintendoverse et une étape importante de la stratégie actuelle de Nintendo qui vise à imposer ses franchises et son univers bien au delà de la sphère des joueurs. Cependant pour le moment, les informations officielles sont rares et aucune image du film n'a encore été partagée. Tout ce que l'on sait c'est que le projet est tellement énorme que le PDG d'Illumination, Chris Meledandri a intégré le conseil d'administration de Nintendo ! A part ça : rien ou presque. Dernièrement, un acteur a, à priori, involontairement dévoilé des infos sur le film mais Nintendo et Illumination ne communiquent toujours pas sur le film poussant les fans à rechercher par eux-mêmes la plus petites infos.

Ainsi, un utilisateur de Twitter a repéré sur le profil LinkedIn d'un animateur travaillant pour Illumination ce qui pourrait bien être le nom des réalisateurs du film Super mario

Animateur de personnage sur « MARIO » réalisé par Aaron Horvath et Michael Jelenic

Pour info, Aaron Horvath et Michael Jelenic sont deux animateurs connus (et reconnus) pour leur travail sur des séries de la chaîne Cartoon Network et plus spécialement pour avoir réalisé la série (et le film) Teen Titans GO! Alors ce n'est pas officiel mais si cela se confirme, c'est plutôt bon signe car la série Teen Titans GO! est très réussie avec des personnages très bien écrits, un ton humoristique délirant et des séquences vraiment très drôles...

Pour rappel, Super Mario, Le Film est prévu pour 2022