Super Mario et Donkey Kong réunis dans un jeu 3D en monde ouvert géant pour le lancement de la Nintendo SWITCH 2

Zippo est un "leaker" bien connu mais très controversé. On lui reproche, en effet, d'avoir tendance à enfoncer des portes ouvertes et de reprendre à son compte des fuites annoncées par d'autres. Ces derniers temps, il s'était fait discret mais le revoilà... Cette fois, il croit savoir que le prochain jeu Mario en 3D inclura aussi la participation de... Donkey Kong. Il y a quelques mois , ce même Zippo avait annoncé le développement du premier jeu Mario n3D en monde ouvert mais aussi d 'un nouveau jeu Donkey...

Sans remettre tout ceci en cause, il affine sa prédiction en réunissant Mario et Donkey dans un même jeu... En même temps, il note que ces derniers temps, Donkey Kong et Mario ont souvent été associés, et cela aussi bien dans le film, que dans les boîtes de LEGO Mario ou encore les parcs d'attraction SUPER NINTENDO WOLRD. Par ailleurs, le mois prochain, Mario vs. Donkey Kong est prévu sur Nintendo Switch. Autant dire que les "ennemis" historiques ont l'air inséparables et qu'à ce compte là effectivement, on peut, peut-être, envisager de les retrouver dans un même jeu.

Zippo reste cependant "prudent". Il ne sait pas si DK sera jouable, si ce sera un boss ou un caméo mais il l'assure : "Donkey Kong apparaîtra dans le jeu sous une forme ou une autre".

Mais ce n'est pas tout puisqu'il prétend que Luigi, Peach, Captain Toad et Pauline seront aussi dans le jeu, là encore sans pouvoir nous dire s'ils seront jouables ou simplement en peinture sur un mur... Par ailleurs, il connaît un autre "petit détail" d'importance : ce nouveau Mario 3D featuring DK aura une aire de jeu quatre fois plus grande que celle de Super Mario Odyssey (qui il faut dire n'est pas extraordinaire...)

La bonne nouvelle, c'est qu'on devrait pouvoir jouer à ce jeu (et donc vérifier tout ça) en 2024 , au lancement de la Nintendo SWITCH 2, prévu, comme le veut la tendance actuelle, pour les fêtes de fin d'année , sachant que la console ne devrait plus tarder à être dévoilée officiellement- toujours d'après Zippo et la tendance actuelle des rumeurs.

A l'arrivée, faut rester très prudent devant de telles affirmations, mais cela permet d'extrapoler sur le lancement de la Nintendo SWITCH 2 qui pourrait effectivement avoir lieu cette année avec, pourquoi pas Mario et Donkey en tête de gondole... Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

