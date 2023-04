LEGO Super Mario : les précommandes des nouveaux ensembles Donkey Kong sont ouvertes - Détails, prix et images

Après plusieurs teasings, LEGO vient de dévoiler officiellement de nouveaux packs pour LEGO Super Mario dédiés à Donkey Kong. Il s'agit d'ensembles d'extension nécessitant au moins un pack de démarrage avec une figurine interactive de Mario, Luigi ou Peach et permettant de reproduire quelques passages cultes des jeux Donkey Kong. Quatre packs ont ainsi été présentés : la Cabane de Donkey, la Course de chariot de mine de Diddy Kong incluant aussi l'avion de Funky Kong, le Concert de la Jungle de Dixxie et Rambi le rhinocéros. Retrouvez ci-dessous le détails de ces packs et leur prix. En prime, retrouvez toutes les images de ces quatre packs.

Les Ensemble d'extension Donkey Kong pour LEGO Super Mario seront mis en vente le 1er août prochain mais les précommandes sont déjà ouvertes sur le site officiel LEGO- voir ici.

Ensemble d'extension La cabane de Donkey Kong - 64,99 €

Les enfants peuvent créer un niveau dans la jungle et imaginer des histoires avec l’Ensemble d'extension La cabane de Donkey Kong LEGO® Super Mario™ (71424). Ses détails authentiques, dont une TV, une radio et un compartiment secret, raviront les fans de Donkey Kong™ ! Avec LEGO® Mario™, LEGO® Luigi™ ou LEGO® Peach™ (personnages non inclus) ils peuvent dormir dans le hamac, sauter sur Donkey Kong, faire tomber une banane du palmier et la lui offrir, jouer des congas, rendre visite à Cranky Kong et gagner des pièces. Remarque : un Pack de démarrage 71360, 71387 ou 71403 est requis pour le jeu interactif.

Ensemble d'extension Course de chariot de mine de Diddy Kong - 104,99 €

Créez un niveau Donkey Kong™ culte dans l’univers de LEGO® Super Mario™ avec l’Ensemble d'extension Course de chariot de mine de Diddy Kong (71425). Placez LEGO® Mario™, LEGO® Luigi™ ou LEGO® Peach™ (personnages non inclus) dans le chariot de mine et filez sur les rails. Renversez le Squalus, réparez les rails, terrassez la Taupe minière et « pulvérisez » le rocher pour découvrir des bananes à « manger » ou à offrir à Funky Kong et Diddy Kong. Achetez des ballons au stand et faites « voler » l’avion pour gagner plus de pièces. Remarque : un Pack de démarrage 71360, 71387 ou 71403 est requis pour le jeu interactif.

Ensemble d'extension Concert de Dixie Kong dans la jungle - 26,99 €

Les enfants jouent en musique dans la maison de Donkey Kong™ au cœur de la jungle avec l’Ensemble d'extension Concert de Dixie Kong dans la jungle LEGO® Super Mario™ (71421). Il inclut les figurines de Dixie Kong et de Squawks le perroquet, une scène, un décor de jungle et des instruments de musique. Placés sur la scène centrale, LEGO® Mario™, LEGO® Luigi™ ou LEGO® Peach™ (personnages non inclus) font tourner les plateformes et activent des sons. Remarque : un Pack de démarrage 71360, 71387 ou 71403 est requis pour le jeu interactif.

Ensemble d'extension Rambi le rhinocéros - 9,99 €

Les enfants de 7 ans et plus vont vivre des aventures LEGO® Super Mario™ à tout casser avec l’Ensemble d'extension Rambi le rhinocéros (71420). Le set inclut la figurine LEGO en briques de Rambi que les personnages interactifs LEGO® Mario™, LEGO® Luigi™ ou LEGO® Peach™ (non inclus) peuvent chevaucher. Rambi déclenche des effets sonores sur le personnage interactif lorsqu’il marche, charge les rochers ou se déplace. Remarque : un Pack de démarrage 71360, 71387 ou 71403 est requis pour le jeu interactif.

Source : Lego