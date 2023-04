La famille Kong se dévoile dans LEGO Super Mario - Premières images

Après avoir mis Super Mario en vedette dans un film et dans des parcs d'attraction, il se pourrait bien que, prochainement, Nintendo mise tout sur Donkey Kong (voir liens ci-dessous). En attendant d'en savoir plus, une chose est sûre : Donkey va débarquer dans LEGO Super Mario (voir là). Si pour le moment les infos sont rares, si ce n'est qu'à priori, Donkey n'aura pas droit à sa figurine connectée, on découvre aujourd'hui grâce à un tweet officiel que notre gorille bien aimé ne viendra pas tout seul et que la famille Kong, Diddy, Dixie, Cranky et Funky seront aussi de la partie. Retrouvez le tweet et quelques captures d'écran de la DK Family version LEGO sur cette page.

We can’t wait to show you the new additions to the world of LEGO Super Mario™! ???? pic.twitter.com/sa5XF0LdCo — LEGO (@LEGO_Group) April 26, 2023