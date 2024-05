Danny DeVito se verrait bien jouer Wario dans Super Mario Bros. Le Film 2

Attendu pendant des années , Super Mario Bros. Le Film est désormais (presque) déjà de l'histoire ancienne. Pour autant, le film reste un formidable succès qui, malgré des critiques parfois assassines, a pulvérisé le box-office avec désormais plus d'un milliard de dollars de recettes dans le monde .

Un véritable phénomène et un cheval de Troie pour Nintendo qui entre désormais de plein pied dans le monde du divertissement grand public. On peut en effet s'attendre à d'autres adaptations de jeux Nintendo en films ou en séries animées. On sait déjà qu'un film "d'action en direct", The Legend of ZELDA est en préparation et que Mario reviendra dans un second film d'animation en 2026.

Evidemment, il est encore trop tôt pour savoir ce que ce film nous réserve. On peut penser que Donkey Kong y aura un grand rôle, ne serait-ce que pour être raccord avec l'ouverture de la zone Donkey Kong Country des Super Nintendo World mais Nintendo et Illumination ont en réalité l'embarras du choix, et peuvent aussi aller chercher d'autres personnages du Marioverse comme Daisy, Harmonie ou encore Wario.

A ce propos, l'acteur Danny DeVito, l'inoubliable pingouin de Batman, le défi, s'est dit très intéressé par le rôle lors d'une interview réalisée pour la chaîne YouTube The Movie Dweeb. Bien que cela ressemble à une boutade (ou à un appel du pied), il est vrai qu'on l'imagine parfaitement dans le rôle. Peut-être même un peu trop d'ailleurs. Quoiqu'il en soit, il faudra patienter encore un peu (beaucoup) avant de découvrir ce que nous réserve la suite de Super Mario Bros. Le Film.

