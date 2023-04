Shigeru Miyamoto parle des futurs films Nintendo et tempère nos attentes

Durant un entretien avec le média américain Game Informer, Shigeru Miyamoto a enfin abordé la question des futurs films adaptant des licences Nintendo. Voici l'extrait de cet entretien traduit par nos soins :

Game Informer :Maintenant que le film Super Mario Bros. est sorti, voyez-vous d'autres franchises de jeux Nintendo qui pourraient faire l'objet d'un bon film ?

Shigeru Miyamoto : Vous savez sans doute que nous avons maintenant Nintendo Pictures en tant que groupe. Chaque fois que nous créons des jeux, c'est une forme de contenu. Et lorsque nous créons des animations, c'est une autre forme de contenu.Et nous voulons continuer à élargir la quantité de contenu que nous pouvons produire.

Pour ce qui est d'annoncer ou de partager quoi que ce soit, j'essaie d'attendre qu'il y ait quelque chose de vraiment bon et agréable. Il n'y a donc probablement rien à annoncer dans un avenir proche, alors je vous demande de vous concentrer sur ce film pour l'instant.

Il faudra donc tempérer nos attentes de voir rapidement débarquer un film sur la saga The Legend of Zelda ou encore une adaptation de Metroid. S'il est fort possible que le prochain film de Nintendo Pictures soit une suite directe à Super Mario Bros. Le Film et que nous ayons de ses nouvelles bientôt, il faudra pour l'instant nous contenter de ce premier volet.

Source : Gameinformer