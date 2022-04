Super Mario Bros. le Film : l'histoire et des détails sur le nouveau look des personnages auraient fuité sur le net

Il y a quelques jours , Nintendo a annoncé que la sortie de Super Mario, le Film initialement prévue pour les fêtes de fin d'année, était décalée au printemps 2023 (voir ici pour les détails.) Aucune raison n'a véritablement été avancée pour expliquer ce report... En attendant d'en savoir plus, voilà qu'aujourd'hui, une fuite semble révéler l'histoire et plusieurs éléments du film... Relayée par Jeff Grubb de Giant Bomb, cette fuite qui déballe pas mal de choses, n'en est pas pour autant plus crédible. Il s'agit avant tout d'une rumeur et il faut prendre les informations qu'elle contient comme telle. Selon Jeff Grubb, il se pourrait qu'Universal et Nintendo aient organisé une projection test du film à l'approche de sa sortie et que les premiers retours n'aient pas été concluants, exigeant un report et un remaniement du film. Cela arrive souvent à Hollywood. Cette fuite pourrait alors provenir d'un des premiers spectateurs (pourtant, forcément sous NDA...) Il est aussi possible que ce soit tout simplement un fake et que toutes ces infos ne soient que pure affabulation. Quoiqu'il en soit, si vous voulez garder l'effet de surprise- au cas ou certaines informations contenues dans cette fuite se révéleraient exactes, il est toujours temps de passer votre chemin.

Pour les autres, retrouvez ci-dessous les principales infos contenues dans ce leak :

Informations générales :

Super Mario, le Film est un film musical et il est donc ponctué de plusieurs chansons.

est un film musical et il est donc ponctué de plusieurs chansons. Le style du film est caricatural proche de celui d 'Hotel Transylvania , film d'animation de Genndy Tartakovsky, papa des iconiques Les Super Nanas et Le Laboratoire de Dexter

, film d'animation de Genndy Tartakovsky, papa des iconiques et Il y a des allusions aux jeux vidéo mais pas d'humour graveleux, de pets ou autres "Minioneries"

Le look de Mario et Luigi a été légèrement repensé

Les deux frères commencent le film avec des habits usés et poussiéreux avec des couleurs un peu différentes (ils travaillent à priori pour l'entreprise de démolition du jeu Wrecking Crew .) Ils récupéreront leurs habits emblématiques plus tard dans le film

.) Ils récupéreront leurs habits emblématiques plus tard dans le film Ils ont l'accent de Brooklyn, mec. A priori, personne ne se plaint des voix et des accents "qui sonnent juste"

Donkey Kong Jr, Pauline et Toad sont censés apparaître dans le film

sont censés apparaître dans le film Il y aurait des Toad filles sans que l'on sache si l'une d'elles aura un rôle façon Toadette

Spike (à priori " le boss des frères" du jeu Wrecking Crew ) apparaîtrait au début et à la fin du film

) apparaîtrait au début et à la fin du film Parmi les ennemis présents, on devrait retrouver les Goombas, les frères Marto, Bill Balle, Fuzzy, Ninji...

L'histoire :

Apparemment, il y aurait deux mondes : le monde réel et le monde du Royaume Champignon. Le film commencerait dans le monde réel et se poursuivrait dans celui du Royaume Champignon. Mario se retrouverait alors embarqué dans une histoire classique de course poursuite afin de délivrer Peach de l'horrible Bowser... Retrouvez ci-dessous quelques grandes lignes plus ou moins claires tirées de la vidéo de Jeff Grubb.

Le film débuterait par une narration de Charles Martinet, la voix officielle de Mario (à ne pas confondre avec Pierre, le traiteur intraitable- ok je sors) qui nous raconterait comment Mario a combattu Donkey Kong et obtenu le marteau d'or (de Wrecking Crew .) Le combat serait spectaculaire et bien mené.

.) Le combat serait spectaculaire et bien mené. Après ce récit, on retrouve Mario, devenu célèbre, dans "le monde réel". Il entend parler d'une histoire curieuse de gorilles et de tortues qui se battraient dans les égouts. Pour voir de quoi il retourne, Mario descend sous terre pour mener sa petite enquête

Il y croise des gorilles qui font la fête et jouent de la batterie.

Mario rencontre Cranky Kong mais ne peut le comprendre- il ne parle pas le gorille (nous sommes dans le monde réel.)

mais ne peut le comprendre- il ne parle pas le gorille (nous sommes dans le monde réel.) Mario finit par tomber dans un tuyau et débarque au Royaume Champignon

C'est là que nous entendons la première chanson du film. C'est Bowser qui s'y colle. Il nous raconte sa vie et son désir de prendre possession du royaume.

qui s'y colle. Il nous raconte sa vie et son désir de prendre possession du royaume. Comme on s'en doute, Bowser kidnappe alors la princesse. Il fait tout exploser et disparait dans sa forteresse volante.

kidnappe alors la princesse. Il fait tout exploser et disparait dans sa forteresse volante. Mario et Toad partent à sa recherche...

et partent à sa recherche... C'est alors l'heure de la seconde chanson. Une chanson sur la plomberie.

Dans le monde réel, Luigi est inquiet et cherche Mario . A son tour, il descend dans les égouts et passe par le tuyau.

est inquiet et cherche . A son tour, il descend dans les égouts et passe par le tuyau. Luigi débarque à son tour au Royaume Champignon; plus spécifiquement dans la forêt interdite

débarque à son tour au Royaume Champignon; plus spécifiquement dans la forêt interdite Luigi y rencontre Yoshi

y rencontre Mario combat Bowser mais échoue

combat mais échoue Kamek l'envoie alors dans la forêt interdite ou il retrouve Luigi et Yoshi

l'envoie alors dans la forêt interdite ou il retrouve et Luigi et Mario obtiennent alors enfin leurs beaux costumes

et obtiennent alors enfin leurs beaux costumes Les deux frères se rendent au Château de Bowser

Trois clones de Bowser font leur apparition. Ils font des blagues et combattent les frères. ils fusionnent en une espèce de truc informe

font leur apparition. Ils font des blagues et combattent les frères. ils fusionnent en une espèce de truc informe Vers la fin, une chanson voit tout le monde chanter, les Toad pour libérer la princesse, Mario et Luigi pour ne pas perdre espoir

Pendant ce temps là Bowser et Peach se disputent...

et se disputent... Kamek donne un champignon à Bowser qui devient géant

donne un champignon à qui devient géant Il poursuit alors les frères Mario à travers un labyrinthe de tuyaux qui donnent sur différents endroits familiers pour les joueurs (monde de nuage, désert, etc)

Deux items auront alors un rôle à jouer : la Fleur de feu et l 'étoile

et l A un moment, Yoshi et Kamek se battent. Ils ont des comptes à régler. Kamek s'amuse alors à modifier l'environnement avec sa baguette comme dans les jeux.

et se battent. Ils ont des comptes à régler. s'amuse alors à modifier l'environnement avec sa baguette comme dans les jeux. A la fin, Mario triomphe (désolé pour le suspens...) Il trouve une astuce en trompant Bowser qui passe par un tuyau donnant dans une mer de lave. Oups. Game over

Pour finir, Mario décide d'ouvrir un service de plomberie dans le royaume Champignon

Et c'est le générique de fin !

A priori, il y a une scène post-générique qui montre le Bowser squelette s'échapper de la lave, genre "je reviendrais !"

Alors que retenir ? Super Mario, le Film serait une comédie musicale avec une intrigue des plus classiques avec une princesse enlevée à délivrer... En même temps, c'est une adaptation de Super Mario ! Il faudra voir ce que cela donne notamment par rapport au style, à l'humour, à l'interprétation ou encore avec la qualité (ou pas) de la musique et des chansons. Evidemment, encore une fois, on le rappelle, ce n'est qu'une rumeur et tout peut être entièrement faux . Il y a encore un an qui nous sépare de la sortie du film et d'ici là, on espère en apprendre plus de façon officielle. N'hésitez pas, cependant, à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Super Mario, le Film est attendu dans les salles au printemps 2023. C'est Chris Pratt (Les Gardiens de la Galaxie et Jurassic World) qui interprète le rôle de Mario, Anya Taylor-Joy (Le jeu de la Dame) celui de Peach et Jack Black (Chair de Poule et Jumanji) celui de Bowser. Plus de détails sur le casting et les personnages du film, dans notre news spéciale.

