Nintendo Japon publie un guide pour débusquer les "easter eggs" et les secrets bien cachés de Super Mario Bros. le Film

Super Mario Bros. Le Film est un film très soigné qui fourmille d'idées et de détails. Pour les fans, c'est une vraie caverne d'Ali Baba qui renferme près de 40 ans de références diverses et variées. Si certaines sont plutôt évidentes à voir (comme la présence de Diddy, par exemple), d'autres sont beaucoup moins évidentes à trouver (comme l'avenue Hanafuda, par exemple). Pour vous aider à les dénicher et à les comprendre, Nintendo Japon a publié un petit guide numérique spécial dont nous vous invitons à découvrir les captures d'écran ci-dessous. Alors, aviez-vous la réf ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaires.

Pour tout savoir sur Super Mario Bros. Le Film, retrouvez notre test critique complète ICI et l'avis de la rédaction LA

,

Voir aussi :