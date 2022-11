Super Mario Bros, Le Film - Découvrez les affiches officielles

Après la seconde bande-annonce, en version originale et en version française (voir notre article en cliquant ici), il est temps pour Nintendo et Illumination de dévoiler des affiches officielles du film Super Mario. Celles-ci mettent en scènes nos héros, Mario, Peach, Luigi, Toad mais aussi Donkey Kong (et son nouveau design) et le roi des Koopas Bowser lui-même. Ces affiches nous permettent de mieux voir les traits de ces personnages légèrement adaptés au grand écran et à l'animation 3D.

Que pensez-vous de ces affiches ? Rappelons que le film Super Mario est attendu chez nous petits français le 29 mars prochain .