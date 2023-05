Super Mario Bros. Le Film est désormais le troisième film d'animation le plus rentable de tous les temps

Il l'a fait ! Super Mario Bros. Le Film vient de dépasser Les Indestructibles 2 de Pixar au box-office mondial. Avec plus de 1,248 milliard de dollars de ventes de billets dans le monde, le fruit de la collaboration entre Nintendo et Illumination vient de devenir le troisième film d'animation le plus rentable de tous les temps derrière La Reine des neiges et La Reine des neiges 2. Voici le classement définitif des 5 films d'animation les plus rentables de tous les temps (bien qu'il existe un débat autour du remake du Roi Lion en animation 3D) :

La Reine des Neige 2 sorti en 2019 , cumulant à 1 453 683 476 dollars La Reine des neiges sorti en 2013 cumulant à 1 290 000 000 dollars. Super Mario Bros. Le Film sorti en 2023 cumulant à 1 248 000 000 dollars. Les Indestructibles 2 sorti en 2018 cumulant à 1 242 805 359 dollars. Les Minions sortii en 2015 cumulant à 1 159 398 397 dollars.

Un excellent score pour un excellent film d'animation. Combien de fois êtes-vous allés le voir ?