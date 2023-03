Super Mario Bros. le Film : première publicité française - Nouvelles images

D'ici quelques jours , l'attente prendra fin. Super Mario Bros. Le Film sera à l'affiche des cinémas un peu partout dans le monde. Nous pourrons enfin découvrir la collaboration de Nintendo avec le studio d'animation Illumination (Moi, Moche, et Méchant, Les Minions, Comme des bêtes...) C'est une date importante pour les fans et une nouvelle étape pour Nintendo dans sa volonté de conquérir le marché du divertissement familial de masse. La firme au plombier est en effet consciente que malgré leur succès, les jeux vidéo n'ont pas encore le côté universel du cinéma- les parents laissant plus facilement leurs enfants devant un film Disney que devant un jeu Nintendo. En attendant de découvrir si le film sera à la hauteur de ses premières images (et des jeux) et si Mario et ses amis deviendront des héros comme les autres, nous vous invitons à découvrir la première publicité diffusée actuellement sur différentes chaînes en France. On y voit quelques séquences inédites de la princesse Peach, de Mario et même de Donkey Kong

Pour le reste, Super Mario Bros. Le Film est attendu dans les salles le 5 avril 2023 .

