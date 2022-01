Super Mario, le Film : un scénario tellement "top secret" que même les acteurs du film ne le connaissent pas

Si 2022 s'annonce plutôt comme une bonne année pour les possesseurs de Nintendo Switch, c'est aussi une année qui s'annonce bonne pour les fans de Nintendo tout court puisqu'elle doit voir débarquer au cinéma Super Mario, le Film; un évènement dont on a encore du mal à mesurer la portée. Il faut dire que le film est encore très mystérieux. On sait que Shigeru Miyamoto s'y est très impliqué tout comme Chris Meledandri, le producteur du film et PDG d'Illumination Entertainment qui a même carrément intégré Nintendo ! On sait aussi qu'en plus de Mario, dans le rôle titre, on devrait retrouver Luigi, Peach, Bowser, Toad mais aussi Kamek, Donkey et Cranky Kong ainsi que Spike, le boss du premier job de Mario et Luigi ! A part ça le casting voix du film a aussi été révélé avec dans le rôle de Mario, le "gardien" Chris Pratt et dans celui de Peach, "dame", Anya Taylor-Joy (voir les détails ICI.) Evidemment, la tentation est grande de cuisiner ces acteurs-trices pour grappiller quelques infos sur le film avant sa sortie... Cependant si on en croit Charlie Day qui joue Luigi dans le film, c'est même pas la peine d'essayer car ce serait peine perdue.

Invité récemment du show US de Jimmy Kimmel, Charlie Day a confié en effet qu'il ne pouvait rien dire tout simplement parce qu'il ne savait rien- ou presque ! En effet, les acteurs et actrices du film enregistrent leurs répliques tout seuls sans entendre les autres dialogues. On leur donne juste leur texte, phrase par phrase et quelques indications, et c'est tout. Evidemment, on imagine que Charlie Day a forcément quelques infos mais il ne dira rien car "ils sont très top secret avec ce truc" . Son contrat doit de toute façon, évidemment être très clair à ce sujet et si jamais il lui prenait l'envie, il pourrait lui arriver deux-trois bricoles et on pourrait même le retrouver la nuque brisée... Ca ne plaisante pas dans l'univers de Mario ! Retrouvez ci-dessous le Jimmy Kimmel Live avec Charlie Da.

Pour rappel, Super Mario, le Film sortira en fin d 'année dans nos cinémas. On ne sait pas encore si le film d'animation sera accompagné par la sortie d'un jeu... Plus d'infos avec nos news spéciales.

Source : Nintendoenthusiast