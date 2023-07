Super Mario Bros. Le Film - Une magnifique statue en résine se dévoile sur le net

Si Super Mario Bros. Le Film a eu un succès fracassant au box office, une deuxième salve devrait avoir prochainement lieu avec les sorties en DVD et Blu Ray dans les prochaines semaines. Mais si vous voulez aller un peu plus loin si vous êtes fan de la franchise, et fan de figurines, JOY Station et YHAHA Studio vous proposent de découvrir une magnifique statue en résine mettant en scène les personnages principaux du film.

Si vous voulez mettre la main sur cette magnifique statue, il faudra prévoir un petit pécule de côté, En fonction de la version que vous prendrez (Regular / EX avec Yoshi inclus), et des frais de port, n'espérez pas vous en sortir à moins de 650€ suivant le revendeur sélectionné. Nous vous laissons tout de même apprécier quelques clichés de la bête.