Des nouvelles du film Super Mario qui "avance doucement" pour une sortie d'ici 2022

Après le film Detective Pikachu qui a plutôt été bien accueilli et le film SONIC qui se prépare à sortir, c'est notre cher Mario qui devrait crever l'écran avec une adaptation hollywoodienne, cette fois en film d'animation, supervisée sous la houlette des créateurs de Moi, Moche et Méchant. Si le projet est resté très discret depuis son officialisation, lors du briefing devant les actionnaires dans la foulée de la publication des derniers résultats financiers de Nintendo, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a brièvement évoqué le film en précisant qu'il avançait "doucement" et que sa sortie était toujours planifié "d'ici 2022". Il en a profité pour rappeler que le film était "l'un des plus grands exemples" des nouvelles opportunités permettant au public d'interagir avec les personnages et les licences Nintendo, à l'instar du parc d'attraction Super Nintendo World (voir détails ici)

Pour rappel, c'est Nintendo et Universal (déjà impliqué dans les parcs d'attraction) qui produisent le film mais c'est Nintendo qui détient exclusivement les droits du film ce qui lui permettra de l'exploiter lors "d'opportunités commerciales". Shuntaro Furukawa a en outre assuré que Nintendo était très impliqué dans le projet et travaillait de façon "proactive" avec Shigeru Miyamoto et Chris Meledandri, le PDG d'Illumination et co-producteur du film.

Alors à quoi ressemblera ce film d'animation très attendu ? Encore un peu de patience...