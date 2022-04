Super Mario Bros. le film d'animation de 1986 à voir désormais en 4K avec sous-titres

C'est une curiosité que nous vous invitons à voir aujourd'hui : le film d'animation japonais Super Mario Bros. datant de 1986 (Super Mario Bros.: Peach-Hime Kyushutsu Dai Sakusen! - Super Mario Bros. : La grande mission pour sauver la princesse Peach!, en français) obtient une restauration complète en 4K avec des couleurs corrigées et une nouvelle capture audio (d'après le son d'origine de la VHS) grâce à Femboy Films. C'est le premier film d'animation Mario et donc un petit morceau d'histoire. Le film est un peu étrange- malgré l'implication de Miyamoto et Tezuka, mais recèle de scènes amusantes. On y découvre notamment le fiancé de Peach, le prince Haru- disparu depuis. Vous pouvez donc désormais le voir (avec des sous-titres français) sur Youtube ou encore le télécharger sur Internet Archive

Source : Polygon