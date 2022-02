De nouveaux ensembles LEGO liés à Nintendo attendus cet été

Découverte par le site VGC sur le site marchand Eugene Toy & Hobby, il semblerait que de nouveaux sets LEGO Super Mario soit prévus cet été. En effet, un groupe de références a été repéré sur le site avant d'être supprimé. Etiquetées sous le nom de code Leaf, employé jusqu'alors pour désigner les ensembles LEGO Super Mario, ces références laissent penser qu'il y aura plusieurs ensembles à des prix divers. Peut-être qu'après Mario et Luigi (et les sets Luigi's Mansion), une nouvelle figurine interactive fera son entrée : Peach ou Donkey Kong par exemple... Par ailleurs un ensemble est annoncé à 229,99$, un prix plus élevé rappelant celui de la console LEGO NES. Peut-être qu'une nouvelle console en LEGO sortira ou un autre cube spécial autour d'un jeu en particulier.

Depuis le lancement de LEGO Super Mario, beaucoup de fans espèrent que Nintendo et Lego proposeront aussi bientôt des ensembles plus classiques avec des minifigs Mario ou d'autres personnages... Avec la sortie du film Super Mario, le Film en fin d 'année, cela deviendra peut-être une réalité ? Les ensembles sont à priori prévus pour une sortie entre le 1er août et le 1er octobre 2022 . En tout cas, on suivra cela de près. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Retrouvez les numéros des ensembles publiés par VGC :

71403 To – 59,99 $

71404 To – 9,99 $

71405 To – 19,99 $

71406 To – 29,99 $

71407 To – 79,99 $

71408 To – 129,99 $

71409 To – 69,99 $

71410 To – 5,99 $

71411 To – 229,99 $

Source : Videogameschronicle