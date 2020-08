LEGO NES : comment fonctionne l'interaction avec LEGO Super Mario

Depuis ce week-end , LEGO Super Mario (voir tous les détails ICI) et LEGO Nintendo Entertainment System (voir tous les détails LA ) sont disponibles partout dans le monde. Deux nouvelles offres LEGO tout à fait étonnantes qui ne s'adressent pas forcément au même public même si les fans de Nintendo sont forcément en ligne de mire.

Pour rappel, LEGO Super Mario est un tout nouveau concept qui vise avant tout les enfants qui peuvent, grâce à des briques inédites (plus grosses qu'à l'accoutumée et dont certaines renferment des puces spéciales), créer en LEGO des parcours interactifs de Super Mario. Quant à LEGO NES, il s'agit d'une réplique sidérante de la NES plus vraie que nature avec des briques LEGO classiques qui s'adresse plus aux collectionneurs et aux fans. C'est réellement un très bel ensemble réalisé par LEGO et un hommage stupéfiant à la NES.

Grâce à GameXplain qui vient de publier une vidéo, on se rend d'ailleurs compte du soin apporté à tous les détails de ce pack : de la console reproduite fidèlement jusqu'à la cartouche de jeu (Super Mario / Duck Hunt) que l'on peut entrer dans la console en passant par les deux manettes qui peuvent se connecter sans oublier la vieille télé à tube cathodique sur laquelle on peut faire défiler un niveau customisé du premier Super Mario Bros !

Pour couronner le tout, dans un esprit très Nintendo (qui évoque par bien des aspects Nintendo LABO) il est possible d'utiliser la figurine de LEGO Super Mario en la plaçant sur le téléviseur. Grâce aux capteurs contenus dans la figurine, en faisant tourner la manivelle de la télé (et défiler le niveau que l'on a construit de Super Mario Bros.) on aura droit aux bruitages du niveau créé ! De la pure magie made in Nintendo ! Pour voir tout ceci en mouvement, la vidéo de GameXplain est à retrouver sur cette page.

Pour rappel les différents packs de LEGO Super Mario sont désormais disponibles à la vente notamment sur Amazon (voir ici.) Le pack de base est actuellement en vente pour 59,99€ (voir là.) En ce qui concerne LEGO NES, l'ensemble est déjà en rupture de stock avec un réassortiment en cours sur le site officiel.