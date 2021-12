LEGO Sonic : une première image fuite en ligne

Après Super Mario c'est Sonic qui va avoir droit à son propre ensemble LEGO, beaucoup plus classique, grâce à une fan et à la plateforme LEGO Ideas. On vous en a déjà parlé et, même, montré le travail assez incroyable réalisé par Viv Grannell (alias toastergrl sur LEGO Ideas) Si pour le moment, on ne sait pas encore quand ce set d'exception sortira, une image montrant la boite de jeu vient, à priori, de fuiter en ligne. Alors, bien que ce ne soit pas officiel, nous vous invitons à la découvrir en espérant que l'annonce viendra dans la foulée. Ce n'est pas la première fois que Sonic a droit à sa figurine LEGO puisque la mascotte de SEGA a fait partie des figurines de LEGO Dimensions (souvenez-vous.) Pour autant, c'est la première fois que l'univers de Sonic a les honneurs d'un ensemble complet.

Retrouvez plus de détails sur cet ensemble Sonic dédiée à la mythique Green Hill Zone dans notre news spéciale.

There's yer Sonic Lego set leaked. pic.twitter.com/UC0UV0rpu6 — Jordan Middler (@JordanMiddler) December 24, 2021

Source : Videogameschronicle