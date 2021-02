LEGO Sonic Mania - Green Hill Zone : le projet d'un fan va devenir réalité

Il y a peu, on vous a présenté un set LEGO Metroid imaginé par un fan pour la plateforme LEGO Ideas et qui pourrait peut-être, un jour devenir réalité puisque le projet avait déjà récolté 10 000 votes en provenance de la communauté (voir ici.) En attendant que LEGO se penche sur cette éventualité, c'est un des 20 projets retenus l'année dernière (avec notamment un LEGO Zelda Breath of the Wild- souvenez vous) qui vient d'être officiellement validé par le comité d'examen de LEGO et qui aura donc droit à une commercialisation prochaine. Il s'agit d'un nommé Sonic Mania - Green Hill Zone. Evidemment, il reprend l'univers du célèbre hérisson bleu de SEGA avec des éléments emblématiques de la Green Hill Zone, ses palmiers, ses fleurs étoiles et ses loopings mais aussi le Dr Robotnick ou encore des petits animaux trop mignons.

Le projet a été extrêmement bien pensé et réalisé. Il est l'œuvre d'une certaine Viv Grannell (alias toastergrl sur LEGO Ideas) qui visiblement est une authentique fan de la licence. Pour vous en convaincre, il suffit juste de regarder les trois images sur cette page... Pour le moment, on ne sait pas encore quand LEGO Sonic Mania - Green Hill Zone sera disponible ni à quel prix mais il est fort à parier qu'il ne faudra pas trop trainer pour l'obtenir...

Pour rappel, Sonic a déjà eu droit à sa figurine LEGO grâce à l'excellent jeu LEGO Dimensions qui est un vrai rêve de geek et qui avait une section dédiée au hérisson (souvenez-vous.)

Alors après un LEGO Super Mario très réussi mais un peu spécial, seriez-vous intéressé par ce LEGO Sonic. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.