Le Château d'Hyrule : un nouveau projet LEGO Ideas inspiré par Zelda Breath of The Wild

LEGO Ideas est une superbe initiative du groupe LEGO qui permet à n'importe qui de concevoir un projet LEGO et de le proposer à l'approbation des fans pour espérer, une fois le pallier des 10 000 votes passé , obtenir une concrétisation. Ainsi des boîtes uniques inspirées par les Beatles, Adventure Time, Mineraft, Friends, The Big Bang Theory ou encore le premier Mickey, Steamboat Willie ont pu voir le jour pour le plus grand bonheur des connaisseurs et des collectionneurs.

Si les idées ne manquent pas, parmi les licences qui reviennent souvent dans les projets proposés, il y a Zelda. On vous a d'ailleurs déjà présenté plusieurs projets (ici et là) sans que ceux-ci n'arrivent à leur terme... Alors en sera-t-il de même pour ce nouveau projet proposant de construire le château d'Hyrule de Breath of The Wild ? C'est aux fans de le décider. Pour le moment; le projet, qui a nécessité un travail acharné de près de trois ans et qui continue d'évoluer au gré des remarques des joueurs, a reçu près de 2648 approbations et il a désormais six mois pour en recueillir au moins 10 000 .

Une fois ce pallier atteint, encore faudra-t-il que le projet soit effectivement retenu par le groupe LEGO... Et là rien n'est moins sûr... D'autant plus que l'on peut penser qu'après la sortie de LEGO Super Mario (le 1er août prochain- voir les détails ici) LEGO aient d'autres projets concernant Zelda... En attendant que cela ne vous empêche pas de supporter ce très joli projet de LEGO IEAS (en cliquant ICI) dont vous pouvez retrouver la présentation et quelques images ci-dessous.

Depuis que LEGO a commencé à produire des sets Nintendo, je pense que les chances d'obtenir un ensemble LEGO The Legend of Zelda sont beaucoup plus élevées. J'ai parcouru la carte plusieurs fois et pris beaucoup de captures d'écran afin de reproduire l'aspect du château d'Hyrule aussi près que possible de celui du jeu. Le projet représente la salle du trône du château d'Hyrule. Il comprend plusieurs gardiens, Ganon, le Fléau, un Korogu et Link. Le château est modulable pour une jouabilité maximale. Link a son épée, son bouclier et son paravoile.

Source : Lego