Zelda Breath of The Wild en tête des 50 meilleurs jeux de tous les temps d'après Rolling Stone

Rolling Stone vient de publier un top des 50 meilleurs jeux vidéo de tous les temps. Un top, forcément subjectif, dans lequel on retrouve cependant la plupart des "grands" titres mais aussi toutes les grandes séries du jeu vidéo.

Le magazine a d'ailleurs tranché dans les séries, en choisissant un seul titre pour éviter que certaines squattent le top; un choix qui fait qu'Ocarina of Time est absent au profit de The Legend of Zelda Breath of The Wild qui se retrouve d'ailleurs sacré meilleur jeu de tous les temps.

Nintendo Life note cependant que le magazine ne place aucun jeu Mario 3D dans le top et il est évident que chaque joueur regrettera l'absence (ou la présence) de certains jeux.

Liste des 50 meilleurs jeux de tous les temps selon Rolling Stone

Mais pour choisir les meilleurs jeux jamais créés, il faut prendre en compte de nombreux facteurs. Le jeu vidéo est un média où les suites prospèrent : elles peuvent toujours être plus belles et plus agréables à jouer. Et même si certaines dynasties du jeu vidéo comptent des dizaines d'entrées, il faut qu'elles soient représentées de manière générale. Aujourd'hui, tout le monde est un joueur, mais tout le monde ne joue pas à la même chose.

The Legend of Zelda est une série définie par la réinvention . À quelques exceptions près, chaque jeu met littéralement en scène un héros différent nommé Link, dans une époque ou une chronologie différente de la précédente, piégé dans une boucle perpétuelle de lutte entre le bien et le mal. Chaque jeu présente de nouvelles innovations, de nouvelles mécaniques et des mondes à explorer, jusqu'à leur style artistique et leur ton.

Breath of the Wild était révolutionnaire. Il reprenait le principe très simple du jeu original – un héros plongé dans un monde incroyablement vaste – et le poussait à l’extrême. D’autres jeux en monde ouvert vous donnent l’impression d’explorer, mais Breath of the Wild fait de chaque action un casse-tête personnel à résoudre. Abandonnant les quêtes sans fin, les listes de contrôle et les marqueurs du genre, il s’agit d’un jeu de découverte libre, où ses environnements colorés et sa musique orchestrale feutrée guident les joueurs en faisant allusion à leur curiosité.

Et tandis que la plupart des jeux présentent aux joueurs un objectif et peut-être une poignée de solutions, Breath of the Wild offre un monde dont la physique et les règles sont censées être contournées (ou enfreintes). Mais au-delà des façons de jouer, la plus grande réussite du jeu est de créer un endroit où les joueurs veulent être . Plus que tout autre chose, Breath of the Wild est une ambiance, où vous pouvez passer vos heures à faire ce que vous voulez faire. Sauver la situation peut attendre