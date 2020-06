Zelda : Breath of The Wild x Metroid : un fan invite Samus Aran à Hyrule

Alors que de nombreux joueurs attendent avec impatience sur Nintendo Switch, les prochains épisodes de Zelda et de Metroid Prime, un fan a eu l'idée de les réunir dans The Legend Of Zelda: Breath of The Wild en créant des mods spécifiques permettant à Samus Aran de remplacer Link mais aussi à tout l'univers de Metroid de s'infiltrer dans la Legend... Le résultat est d'autant plus bluffant plus qu'il est encore en cours de réalisation. Pour vous en rendre compte par vous même, la vidéo de cet improbable cross-over est à découvrir ci-dessous.

Pour rappel, The Legend Of Zelda: Breath of The Wild est disponible sur Nintendo Switch depuis le 3 mars 20 17. Plus d'infos sur le jeu dans nos news précédentes et avec notre test : Zelda est une fête !

Source : Youtube