Quand un roman historique utilise sérieusement une recette de teinture provenant de Zelda Breath of the Wild

Cela faisait longtemps que nous n'avions pas évoqué sur notre site, Zelda Breath of the Wild, le jeu culte du lancement de la Nintendo Switch (et de l'enterrement de la Wii U.) Le revoilà aujourd'hui grâce à un utilisateur du forum Reddit qui a eu la surprise de le retrouver au beau milieu d'un nouveau roman qui n'a pourtant rien à voir avec Nintendo ni même avec l'univers des jeux vidéo. Nommé, "A Traveller at the Gates of Wisdom" ce roman irlandais, plutôt bien reçu par la critique, écrit par John Boyne est une fresque "historique" qui s'étale sur plus de 2000 ans en entremêlant les vies et les destins de plusieurs personnes à travers les époques... C'est un donc un roman qui s'inscrit dans la réalité entre petites histoires et grande Histoire.

A un moment l'un des personnages du livre combine des ingrédients pour colorer une robe rouge qu'il confectionne... Des ingrédients étonnamment familiers pour les fans de Zelda Breath of the Wild puisqu'on y retrouve, pêle-mêle : Saphir, queue rouge de Lézalfos. feuilles de princesse de la sérénité, violettes tempo, yeux d'Octorok et même des champignons d'Hyrule !

Evidemment, vu la nature de l'oeuvre, il était difficile de croire à un easter egg ou même à un hommage... Et sur le net, d'ailleurs, les réactions ne se sont pas fait attendre, entre amusement, stupéfaction et consternation... Très vite cependant, beaucoup de fans ont émis l'hypothèse que l'auteur (ou une de ses petites mains) avait cherché sur Google des recettes authentiques de teinture naturelle, qu'il était tombé sur celles utilisées dans Zelda Breath of the Wild et qu'il avait repris les ingrédients sans recul... Une théorie depuis confirmée par l'auteur lui-même qui, un peu honteux, sur Twitter a fait son mea culpa en essayant de dédramatiser la situation tout en sachant que cette anecdote allait le poursuivre pendant longtemps... La recette devrait d'ailleurs rester dans le livre (même si l'auteur est preneur si quelqu'un connait la recette d'une teinture rouge) sachant que l'auteur n'oubliera pas de rajouter Zelda dans les remerciements. En même temps, cette affaire a fait une publicité incroyable au livre et elle ne lui a sûrement pas été préjudiciable au niveau des ventes- bien au contraire, même.

Is it an homage? An Easter egg? Hmm. The book is *not* a fantasy. It’s a historical drama set in the real world. I had a hunch, and tried a google search. pic.twitter.com/o3yHQO4nEU — Dana Schwartz (@DanaSchwartzzz) August 3, 2020

Hey Twitter, does anyone know how one would go about dying a dress red?



Asking for a friend. pic.twitter.com/G5yLr51tkM — John Boyne ???? (@john_boyne) August 3, 2020

Someone remind me to add Zelda to the acknowledgements page when the paperback of TRAVELLER is published... oh lord...???????? pic.twitter.com/CDUR9pQK5w — John Boyne ???? (@john_boyne) August 3, 2020

Source : Reddit