LEGO Metroid pourrait devenir réalité grâce à un fan talentueux

Si vous aimez les LEGO et les jeux Nintendo, vous connaissez forcément l'étonnante gamme LEGO Super Mario qui permet de recréer en Lego des niveaux de Super Mario (voir nos news dédiées.) Une association attendue de longue date par les fans qui laisse entrevoir la possibilité de découvrir prochainement d'autres licences Nintendo en LEGO. En attendant que cela arrive, les fans prennent les choses en main via LEGO Ideas, une plateforme participative qui incite les fans à créer les sets de leur rêves avant de les soumettre aux votes de la communauté. C'est ainsi que l'année dernière on a vu des projets concernant Zelda- ici, ou encore Untitled Goose Game -la (voir ici les projets retenus en 2020) et c'est comme cela qu'aujourd'hui, on découvre un projet mariant les LEGO à Metroid. Le projet, extrêmement bien pensé et documenté, a déjà atteint le palier des 10 000 votes lui assurant d'être examiné et sérieusement envisagé pour une commercialisation. On retrouve le vaisseau parfaitement reproduit en briques et les figurines de Samus Aran avec et sans armure mais aussi en version morph ball (!) des Pirates de l'espace ou encore de Ridley (dans tous ses états.) Un set assez incroyable dont les fans devraient apprécier le sens du détail.

Si vous voulez voir à quoi ressemble ce projet réalisé par un certain L-DI-EGO, rendez-vous sur la page de LEGO Ideas. Retrouvez aussi sur cette page quelques captures d'écran du projet. Comme toujorus, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires.

Source : Lego