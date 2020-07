Brie Larson (Captain Marvel) aimerait interpréter Samus Aran au cinéma dans un film Metroid

Quand on parle de jeux vidéo et de personnalités médiatiques et plus encore de vedettes hollywoodiennes, il est souvent difficile de discerner la sincérité du plan communication. C'est notamment le cas avec Brie Larson, l’interprète de Captain Marvel qui est devenue l’égérie des pubs d'Animal Crossing : New Horizons pour Nintendo après avoir partagé son amour pour la licence sur les réseaux sociaux (souvenez-vous.) Cependant, il semblerait que l'actrice soit une vraie Nintendomaniaque puisqu'il y a deux ans déjà, on l'avait vu pour Halloween costumée en Samus Aran dans sa combinaison bleue ciel Zero suit; un costume, acheté sur Amazon, qui, de son propre aveu "ne ressemblait à rien" mais qui traduisait son amour pour le personnage et le jeu de Nintendo. Déjà, à l'époque, elle avait exprimé le souhait de jouer dans un film Metroid mais lors de son "passage" dans le talk show "Animal Talking de Gary Whitta (réalisé dans Animal Crossing : New Horizons) elle est revenue sur le sujet, assurant qu'elle était toujours déterminée à devenir Samus Aran sur grand écran.

Alors un film Metroid finira-t-il par sortir un jour et retrouvera-t-on Brie larson dans le rôle titre ? C'est une affaire à suivre mais à en lire les réactions des joueurs sur Twitter beaucoup semble en accord avec cette idée.

@brielarson Hope you can play the Metroid Prime trilogy in HD on Switch soon. But as far as Nintendo reveals, it's a bit of a drought. Whenever a Metroid Movie would be possible, I'ld love to see you in there. Then again, I'm also hoping to see you in Captain Marvel 2... pic.twitter.com/L94IseDGeU