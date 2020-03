Brie Larson (Captain Marvel) devient ambassadrice Nintendo pour la sortie d'Animal Crossing : New Horizons

Nintendo a l'habitude d'utiliser des célébrités pour faire la promotion de ses jeux et de ses consoles. On se souvient notamment de Beyonce ou encore de Nicole Kidman. Cependant, ils sont rares ceux qui réussissent à apparaître comme de vrais fans de Nintendo à l'instar du regretté Robin Williams et de sa fille... Zelda. Alors, est-ce que l'actrice Brie Larson, connue notamment pour son interprétation du Captain Marvel, en fait partie, pour le moment difficile à dire. D'après ses dires cependant, elle a toujours joué aux consoles Nintendo et notamment au premier Animal Crossing sorti aux USA en 2002 sur GameCube. Depuis elle est fan de la licence, de Marie et de kéké qu'elle considère comme "une vraie légende !" C'est d'ailleurs suite à un de ses tweets enflammés réagissant à l'annonce de nouveaux personnages d'Animal Crossing : New Horizons que Nintendo l'a contacté pour en faire une véritable ambassadrice de la marque.

Depuis, Brie Larson fait la promotion du jeu aux Etats-Unis jusqu'à faire faire le tour de son île à la journaliste du ELLE américain en prodiguant des conseils aux futurs aventuriers.Alors peut-être la croiserez vous un jour sur votre île... Qui sait ?