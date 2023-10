LEGO Animal Crossing : date de sortie, prix et présentation des cinq sets en détails

Le partenariat Nintendo et LEGO continue avec l'arrivée prochaine d'une nouvelle série d'ensembles LEGO Animal Crossing. Cette fois-ci, cependant, Nintendo ne se la joue pas solo puisque ces nouveaux sets seront des ensembles classiques et non spéciaux comme ceux de LEGO Super Mario. On pourra donc mélanger plus facilement les univers avec les autres ensembles et oser des cross-overs improbables avec les autres sets LEGO. Comme le leak de cet été l'avait révélé, cinq sets LEGO Animal Crossing sont prévus pour une sortie le 1er mars 2024 (voir ici). Retrouvez ci-dessous, le détail, le prix et et la présentation des cinq sets avec, en prime, toutes les images.

LEGO Animal Crossing

Boutique Nook et maison de Rosie - 535 pièces - 74,99€

L’univers d’Animal Crossing™ entre dans la chambre de vos enfants avec le jeu de construction Boutique Nook et maison de Rosie (77050). Dès 7 ans, garçons et filles peuvent créer des scènes inspirées de ce jeu vidéo, puis inventer de nouvelles histoires créatives autour des minifigurines de Tom Nook et Rosie. Superbe cadeau d’anniversaire pour les fans d’Animal Crossing, ce set inclut des détails reconnaissables du jeu vidéo. Les enfants peuvent explorer la boutique où Tom Nook, le raton laveur, vend des plans de bricolage, des graines de fleurs, des appâts ou des outils payables en clochettes. Puis ils peuvent prendre un thé avec Tom Nook dans la maison de Rosie, elle aussi pleine d’éléments familiers. Les jeunes constructeurs réorganisent les plaques modulaires et déplacent les accessoires pour transformer les bâtiments. Offrant une infinité d’options de jeu et de construction, ce jouet personnalisable permet aux enfants de se détendre et de créer, seuls, avec leurs parents ou entre amis. Boutique Nook et maison de Rosie, un set détaillé – Un set de construction Animal Crossing™ que les garçons et les filles de 7 ans et plus, fans du jeu vidéo, reconnaîtront instantanément et personnaliseront sans fin

Jouet personnalisable pour les enfants – Ce jeu de construction inclut les minifigurines de Rosie et Tom Nook, 2 bâtiments emblématiques d’Animal Crossing™, de nombreux accessoires et des plaques interchangeables

Jouet de construction Animal Crossing™ – Rendez-vous dans la boutique Nook pour acheter des outils ou emprunter des clochettes, puis allez chez Rosie pour déguster des cupcakes, poster une lettre et l’aider à réorganiser son mobilier

Une mine d’inspiration pour jouer – Ce set inclut de nombreux éléments emblématiques, dont un plan de bricolage, un tableau d’affichage, un cupcake, des appâts mais aussi un arbre cachant une surprise, comme dans le jeu

Marie en visite - 389 pièces - 39,99€

Les enfants visitent la maison de Bibi avec Marie. L’intérieur, décoré aux couleurs de Bibi, regorge de détails reconnaissables et de nouveaux éléments qui invitent les enfants à inventer des scénarios inédits autour des personnages. Ils peuvent tirer avec la catapulte pour faire éclater le ballon transportant un cadeau, consulter les messages sur la brique téléphone, poster une lettre ou aider les minifigurines à arroser le jardin, puis cueillir une pomme dans l’arbre. Un plan de bricolage est posé sur l’établi et une surprise est cachée dans l’arbre. Les enfants peuvent déplacer les meubles, changer les cadres de fenêtres et même réorganiser les plaques pour modifier l’aspect de la maison. Jouet de construction créative inspiré du jeu vidéo – Le set Marie en visite LEGO® Animal Crossing™ propose des heures de jeu de rôle aux garçons et aux filles dès 6 ans

Des sets riches en fonctions pour les narrateurs – Les jouets LEGO® Animal Crossing™ offrent aux enfants une grande liberté créative pour personnaliser les décors et créer de nouveaux scénarios autour des personnages

Une mine d’inspiration pour jouer – Ce set LEGO® Animal Crossing™ inclut 2 minifigurines (Marie et Bibi), ainsi que des éléments reconnaissables tels que l’établi et le ballon volant qui transporte un cadeau

Excursion maritime d'Amiral - 233 pièces - 29,99€

Sur le bateau de la tortue Amiral, les enfants voguent jusqu’à l’île déserte inspirée d’Animal Crossing pour retrouver Mathéo, l’écureuil. En explorant l’île débordant d’activités, ils ramassent du bambou, creusent pour chercher des clochettes et pêchent du poisson pour le vendre. Lorsque le jeu se termine, ils expriment leur créativité en réorganisant les plaques pour modifier la configuration du jeu. Chaque élément est amovible pour une infinité de scénarios ! Placez toute la fantaisie créative du jeu vidéo Animal Crossing entre les mains des enfants. Superbe idée de cadeau, ce jouet de construction peut être combiné avec d’autres sets LEGO Animal Crossing pour créer une infinité d’options de jeu. Jouet inspiré du jeu vidéo – Le set Excursion maritime d'Amiral LEGO® Animal Crossing™ transporte les garçons et les filles de 6 ans et plus dans un décor du jeu vidéo et les invite à explorer une île avec Mathéo dans des jeux de rôle amusants

Des décors et des personnages familiers – Inclut un décor personnalisable à construire, de nombreuses fonctions reconnaissables ainsi que les minifigurines de 2 personnages bien connus : Mathéo l’écureuil et Amiral la tortue

Une île déserte débordant d’activités – Comme dans le jeu vidéo, les enfants peuvent creuser pour trouver des clochettes, ramasser des noix de coco ou du bambou, naviguer sur le bateau d’Amiral, pêcher ou attraper un bernard-l’ermite

Goûter d’anniversaire de Lico - 170 pièces - 14,99€

Le Goûter d'anniversaire de Lico LEGO® Animal Crossing™ (77046) invite les enfants créatifs dès 6 ans à recréer pendant des heures des scènes inspirées de leur jeu vidéo préféré. Ce jouet personnalisable regorge d'adorables accessoires facilement reconnaissables qui stimulent le jeu de rôle. Les enfants organisent une fête pour Lico, le cheval du jeu vidéo bien connu des filles et des garçons. Ils lui offrent des cadeaux dont un micro et une pièce de clochettes, puis partagent des cupcakes pendant que Lico souffle ses bougies. Lorsque la fête est finie, les enfants transforment la scène en réorganisant les plaques et en disposant différemment les ballons, les décorations et les accessoires. Placez toute la fantaisie du jeu vidéo Animal Crossing entre les mains des enfants. Superbe idée de cadeau pour les fans de Lico, ce jouet modulaire peut être combiné avec d'autres sets de construction créative LEGO Animal Crossing pour multiplier les options de jeu.

Activités de plein air de Clara - 164 pièces - 19,99€

Avec les Activités de plein air de Clara (77047), les garçons et les filles dès 6 ans s’amusent à construire un campement Animal Crossing™. Ce set propose de nombreuses options de jeu invitant les enfants à aider la minifigurine de Clara à monter sa tente puis à explorer les alentours. Il constitue un superbe cadeau pour les enfants créatifs fans d’Animal Crossing et inclut de nombreux accessoires vus dans le jeu vidéo, dont un filet, une pelle et une hache, pour personnaliser la scène et inventer une infinité de jeux de rôle. Les fonctions amusantes incluent un mécanisme qui permet à Clara de franchir la rivière avec une perche, mais aussi une tente qui s’ouvre pour l’installer confortablement pour la nuit. Les enfants peuvent exprimer leur créativité en réorganisant les plaques et en les décorant avec les nombreux accessoires. Les sets LEGO® Animal Crossing placent la fantaisie et la créativité du jeu vidéo entre les mains des enfants qui aiment exprimer leurs talents artistiques. Jouet de camping, dès 6 ans – Les garçons et les filles vont apprécier de jouer à Animal Crossing™ de façon concrète avec les Activités de plein air de Clara, en construisant un décor inspiré du jeu vidéo

Jouet personnalisable pour les garçons et les filles – Les enfants affinent leur créativité en inventant de nouvelles histoires avec la minifigurine de Clara, en réorganisant les plaques et en développant la narration au gré de leur imagination

Jouet créatif favorisant le jeu de rôle – Les enfants aident Clara à planter sa tente, utilisent les outils vus dans le jeu vidéo, et explorent le décor à construire puis le réorganisent selon leur envie

Les fonctions créatives favorisent le jeu d’imagination – Un système articulé permet à Clara de sauter par-dessus la rivière, et les parois à charnières de la tente Animal Crossing™ permettent d’accéder facilement à l’intérieur

