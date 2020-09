Fêtez les 35 ans de la série Super Mario en goodies

C'était la surprise du jour ! Un Super Mario Bros. 35th Anniversary Direct a été diffusé et nous avons pu en apprendre plus sur les jeux Super Mario à venir et pas que. En l'occurrence durant cette vidéo, des goodies de la franchise Super Mario nous ont été dévoilés comme des peluches, des sacs, des jeux et pleins d'autres afin de fêter dignement les 35 ans de la série :

Des sacs, des tee-shirts, des peluches seront mis à la vente sur le site MyNintendoStore courant 2020 .

. Un Monopoly Super Mario Celebration (disponible)

(disponible) Un LEGO Super Mario (disponible)

(disponible) Un LEGO Nintendo Entertainment System (disponible)

(disponible) Des Kinder Joy Super Mario (disponible)

(disponible) Et pleins d'autres

Plus de détails seront disponibles plus tard sur le site nintendo.fr/mario35 et sur le compte Twitter officiel Super Mario. Si cela vous intéresse, retrouvez le passage dédié du Super Mario Bros. 35th Anniversary Direct

Source : Nintendo