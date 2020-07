Unboxing : les Yoiko déballent et s'emballent pour LEGO Super Mario

LEGO Super Mario est une nouveauté signée LEGO et Nintendo qui invite les (petits et grands) enfants à recréer en Lego des niveaux de jeux vidéo Super Mario. Contrairement aux autres packs LEGO qui sont tous compatibles les uns avec les autres, LEGO Super Mario est vraiment une expérience à part avec des briques plus grosses et un système de puces, de haut-parleur et d'écrans LCD.... L'idée est de construire un parcours avec des pièges, des bonus et des malus puis d'inviter ses amis et sa famille à le découvrir.... En attendant de le découvrir cette nouvelle façon de jouer à Super Mario, ce sont les deux trublions de Yoiko, Shinya Arino et Masaru Hamaguchi qui s'y sont collés. Retrouvez ci-dessous la vidéo de leur déballage des premiers packs avec la construction de leurs premiers niveaux...

Pour rappel, LEGO Super Mario sera disponible le 1er août 2020. Retrouvez tous les détails ICI et tous les packs LA. Pour mémoire, les précommandes sont ouvertes ICI.

Source : Youtube