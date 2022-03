Pour le Mario Day, Nintendo dévoile officiellement l'arrivée de la princesse Peach dans LEGO Super Mario - Tous les nouveaux packs

Comme dévoilé hier par erreur, l'univers de LEGO Super Mario s'agrandit avec l'arrivée de la princesse Peach en figurine interactive LEGO grâce à un nouveau pack de démarrage, cette fois annoncé officiellement par Nintendo pour le "Jour de Mario". Pour rappel, tous les 10 mars , c'est le Mario Day, ou plutôt le MAR10 Day (pour MAR10 / 10 Mars. ) L'occasion pour Nintendo de fêter sa mascotte avec des promotions et des annonces- surtout aux Etats-Unis. Quoiqu'il en soit la Princesse Peach rejoint Luigi et Mario dans le LEGO-Marioverse avec plusieurs ensembles dont le fameux château de la princesse Peach. Retrouvez ci-dessous la liste et les premières images de ces nouveaux ensembles d'extension qui seront tous disponibles pour le 1er août .

LEGO Peach, son château et sa tour s'ajoutent donc aux autres nombreux packs désormais disponibles, notamment ceux dédiés à Luigi's Mansion. La collection est désormais assez importante et on se demande bien ce que Lego et Nitnendo nous préparent pour la suite. En attendant de le découvrir, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

