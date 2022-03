LEGO Peach : nouveau set avec figurine dévoilé par erreur pour LEGO Super Mario

Après LEGO Super Mario et LEGO Luigi, il fallait s'y attendre : voilà LEGO Peach ! La pack devrait être dévoilé demain pour le Mario Day mais la surprise a été éventée par le groupe LEGO lui-même. En effet, LEGO Peach est apparue aujourd'hui sur le compte Instagram LEGO avec quelques images montrant la figurine LEGO Peach et un superbe ensemble du château de la princesse Peach en LEGO. Retrouvez ces images sur cette page, et rendez-vous dans quelques heures pour plus de détails, lorsque le pack sera dévoilé officiellement.

Source : Instagram