Nintendo s'associe avec le programme VIP LEGO pour offrir des récompenses LEGO exclusives sur My Nintendo - Tous les détails

Nintendo et LEGO ont toujours fait bon ménage mais depuis la sortie de LEGO Super Mario, c'est encore plus flagrant. Pour célébrer la sortie du nouveau pack Lego Luigi (désormais disponible) mais aussi des nouveaux packs LEGO Super Mario (voir ici) Nintendo annonce un partenariat avec le programme de fidélité VIP LEGO qui récompense (à la manière de My Nintendo) les achats de packs LEGO effectués sur le site officiel des LEGO.

Ainsi sur My Nintendo vous pouvez dès aujourd'hui obtenir un porte clé LEGO Super Mario contre 400 Points Platine- des points qui, on vous le rappelle vous obtenez en jouant aux jeux Nintendo mobile ou en vous rendant régulièrement sur l'eShop et les sites de Nintendo. Voir Ici.

Vous pouvez aussi participer à un concours spécial pour tenter de remporter les deux packs de démarrage, celui de Mario et celui de Luigi ainsi que le nouveau set d'extension La forteresse volante de Bowser ainsi qu'un set de porte-clés spéciaux LEGO Super Mario et LEGO Luigi™ de couleur dorée . Vous pouvez participer jusqu'à trois fois sachant que chaque participation vous "coûtera" 10 points Platine. Voir ICI

Nintendo vous incite aussi à vous inscrire au programme de fidélité VIP LEGO en vous offrant gratuitement 250 points LEGO VIP vous permettant d'obtenir le porte clé LEGO Luigi (argenté), des fonds d'écran et autres récompenses. C'est entièrement "gratuit" ou presque. En effet, il faut cependant, malgré tout acheter un produit LEGO pour obtenir sa récompense.

Par ailleurs plusieurs fonds d'écrans pour portables et PC sont disponibles contre 50 points platine (pièce.) Vous pouvez en avoir un aperçu sur cette page. Pour avoir tous les détails, rendez-vous sur My Nintendo.

Fans de Nintendo et fans de LEGO, unissez-vous ! Dans le nouveau pack de démarrage Les aventures de Luigi, Luigi entre dans le monde de LEGO® Super Mario™, où il peut affronter Boum Boum et Goomb'os et, bien sûr, faire équipe avec son frère aîné, Mario (LEGO® Mario™ vendu séparément). Afin de célébrer l'événement, My Nintendo fait équipe avec le programme VIP LEGO® pour vous proposer une série de récompenses doublement fun ! A propos de VIP LEGO® Le programme VIP LEGO® est un programme de fidélité gratuit qui récompense les achats effectués directement via le site LEGO.com, le service client ou dans les magasins LEGO®. Une fois votre inscription enregistrée, vous obtenez des points en réalisant certaines activités comme effectuer des achats, répondre à des sondages ou suivre LEGO® sur les réseaux sociaux. Immédiatement après votre inscription, vous bénéficiez de nombreux avantages, tels que l'accès en avant-première à des ensembles LEGO® exclusifs, des récompenses VIP LEGO® exclusives, la possibilité de participer à des tirages et bien plus encore. Vous pouvez échanger vos points contre des récompenses exclusives et des codes de réduction.

Source : Nintendo