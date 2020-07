Zelda : des produits dérivés de Legend disponibles sur le My Nintendo Store

Si la boutique en ligne de Nintendo France, le My Nintendo Store accessible via le site officiel de Nintendo n'est pas encore aussi bien achalandée que celle disponible aux Etats-Unis ou même au Royaume Uni. Petit à petit, des offres plus ou moins intéressantes font leur apparition. Vous pouvez notamment y trouver en ce moment une sélection d'articles dédiés à The Legend of Zelda. Entre les tasses, les t-shirts et même les chaussettes estampillés Zelda, vous remarquerez peut-être un article plus surprenant comme ce magnifique paillasson Clé de Boss...

Retrouvez ci-dessous une sélection d'articles disponibles actuellement avec quelques images. Pour en découvrir plus rendez-vous sur le store My Nintendo.

Des sacs, des vêtements et des bijoux mais aussi des carnets, des tasses, des porte-clés et d'autres produits dérivés The Legend of Zelda sont disponibles en quantité limitée sur le My Nintendo Store ! Laissez parler votre fibre héroïque et profitez-en dès aujourd'hui !

Articles The Legend of Zelda :