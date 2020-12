Zelda Breath of The Wild entièrement recréé par un fan dans Minecraft

C'est sûrement ça qu'on appelle l'amour (mais aussi le talent et la patience !) Un fan a recrée entièrement le Hyrule de The Legend Of Zelda: Breath of The Wild dans Minecraft (Java et Bedrock Edition.) Le résultat est juste sidérant comme vous pouvez déjà le constater en regardant les quelques images sur cette page. Alors attention, il n'y a que le paysage et aucun personnage. Le créateur, un certain Crockette22, prévient aussi qu'il y a quelques petites erreurs d'échelle et qu'il vaut mieux éviter la région d'ordin (la Montagne de la Mort) à priori, totalement raté. Mais à part ça, le voyage devrait valoir le déplacement... Vous pouvez télécharger la carte ICI et pour plus d'infos rendez-vous sur le site Planet Minecraft.

Pour rappel, The Legend Of Zelda: Breath of The Wild est disponible sur Nintendo Switch depuis le 3 mars 20 17. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le jeu dans nos news précédentes et avec notre test : Zelda est une fête !

Source : Planetminecraft