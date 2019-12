Un fan refait le portrait de fin de The Legend of Zelda : Breath of The Wild

The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild n'en finit plus d'inspirer les artistes de tout poil. la preuve une nouvelle fois avec cette vision personnelle du portrait des Prodiges de la fin du jeu publiée sur Twitter par un artiste japonais... Une vision resplendissante (voir ici) à comparer avec la séquence du jeu (voir là) qui a été encensée sur le net par de nombreux joueurs, et peut-être aussi, par vous, ici. N'hésitez pas d'ailleurs à nous donner votre avis !

Pour rappel, The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild est toujours disponible sur Nintendo Switch (et Wii U)