LEGO Luigi dévoilé officiellement et déjà en précommande

Nous vous avons déjà tout détaillé (ou presque) ICI mais c'est désormais officiel LEGO Super Mario accueille un nouveau pack de démarrage avec en vedette LEGO Luigi ! Comme expliqué dans notre news précédente, les joueurs auront donc désormais le choix entre deux packs de démarrage pour se lancer dans l'aventure de LEGO Super Mario (sachant qu'ils pourront bien évidemment acheté les deux)

Au programme de ce pack de démarrage LEGO Luigi : une balançoire pivotante, une brique d'action ?, un nouveau biome, 4 personnages emblématiques : un Goob'os, Boum Boum, Yoshi rose et, bien sûr la figurine LEGO Luigi ! Une figurine reprenant les mêmes caractéristiques que celle de Mario (les écrans et les capteurs) mais avec la voix de Luigi et de nouvelles animations. Retrouvez tous les détails ci-dessous ainsi que des images et une vidéo de présentation.

Le pack de démarrage LEGO Luigi n'a pas de date de sortie (Amazon le liste au 9 juillet ) mais le site officiel LEGO le propose déjà en précommande à 59,99€ - Voir ICI.

Pour plus d'infos sur LEGO Super Mario n'oubliez pas notre TEST COMPLET est toujours à lire ICI.

Initiez les enfants à l’univers interactif LEGO® Super Mario™ avec le Pack de Démarrage Les Aventures de Luigi (71387). Le personnage LEGO® Luigi™ inclus réagit instantanément via un écran LCD et un haut-parleur. Les joueurs gagnent des pièces numériques en aidant LEGO Luigi à relever des défis de vol et de balançoire pivotante, à interagir avec Yoshi rose, ou à vaincre Boum Boum et un Goomb’os. Les briques marron de ce biome Tour déclenchent différentes réactions chez LEGO Luigi et la brique d’action ? fait gagner des bonus supplémentaires. Un jeu créatif

Retrouvez les instructions dans l’appli gratuite LEGO Super Mario, source d’inspiration pour reconstruire les niveaux et plus encore. Des possibilités illimitées

Les sets de jeu LEGO Super Mario à collectionner proposent une façon innovante de jouer dans le monde réel avec les personnages Super Mario. Packs de démarrage, ensembles d’extension et packs de puissance se combinent à l’infini pour construire des niveaux personnalisés. Faites découvrir aux fans de Super Mario™ l’univers LEGO® Super Mario™ dans la vraie vie avec le Pack de Démarrage Les Aventures de Luigi (71387), incluant un personnage LEGO® Luigi™ pour un jeu amusant et interactif.

LEGO® Luigi™ intègre un capteur de couleur, un écran LCD pour afficher de nombreuses réactions instantanées au mouvement, et un haut-parleur qui joue les sons et musiques emblématiques du jeu vidéo.

Déplacez LEGO® Luigi™ du tuyau de départ au drapeau d’arrivée, récoltez des pièces numériques avec les défis de vol et de balançoire pivotante ou en interagissant avec la brique d’action ? et les personnages Yoshi rose, Boum Boum et Goomb’os.

Les briques marron représentant le biome Tour déclenchent différentes réactions chez LEGO® Luigi™.

Ce jeu de construction LEGO® modulaire de 280 pièces constitue un cadeau d’anniversaire ou de fêtes amusant pour les enfants créatifs de 6 ans et plus. Il peut être reconstruit et combiné à l’infini avec d’autres sets LEGO® Super Mario™.

Le personnage LEGO® Luigi™ fonctionne grâce à 2 piles AAA (non fournies), et offre un mode de jeu hautement interactif. Les joueurs reçoivent des réactions instantanées et des récompenses pour leur créativité.

L’appli gratuite LEGO® Super Mario™ contient des instructions de montage et des conseils créatifs ; c’est une plateforme de partage sécurisée pour les enfants. Pour la liste des appareils Android et iOS compatibles, consulter LEGO.com/devicecheck.

Les sets à collectionner LEGO® Super Mario™ font entrer les personnages mythiques de l’univers Super Mario dans le monde réel et offrent aux fans des possibilités infinies pour étendre, transformer, personnaliser et créer leurs propres niveaux.

Les briques et les pièces LEGO® sont conformes aux normes les plus exigeantes du secteur du jouet, ce qui garantit qu’elles sont compatibles entre elles et s’assemblent parfaitement et solidement, et cela depuis 1958.

Les composants LEGO® sont testés de presque toutes les manières imaginables afin de garantir qu’ils répondent aux normes de sécurité les plus strictes.

