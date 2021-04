LEGO Super Mario : date de sortie, premières infos et images d'un nouveau pack de démarrage avec une figurine LEGO Luigi

Ce week-end , on a découvert que la figurine Mario de LEGO Super Mario avait, depuis une mise à jour récente, tendance à appeler son frère Luigi (voir ici) laissant penser à l'arrivée prochaine d'un set spécial dédié au frère de Mario...Si le groupe LEGO n'a pas encore fait d'annonce officielle, Amazon Chine vient de le faire pour lui en répertoriant en avance, un nouveau pack de démarrage LEGO Super Mario incluant une figurine LEGO Luigi ! Le pack devrait donc inclure une figurine Luigi reprenant les mêmes caractéristiques que la figurine Mario avec les écrans et le capteurs mais intégrant vraisemblablement de nouveaux sons et de nouvelles animations, ainsi que tout ce qu'il faut pour démarrer l'aventure : sept briques d'action, le tuyau de départ et le drapeau d'arrivée ainsi que de nouveaux pièges en LEGO et trois personnages (dont un Yoshi rose.) Les nouveaux acheteurs auront donc prochainement le choix entre deux packs de démarrage, le pack Mario ou la pack Luigi. Cependant leur contenu étant différent, on pourra évidemment acheter les deux et on peut même penser que de nouvelles fonctions incitera les premières acheteurs à acheter aussi ce nouveau pack.

En attendant d'autres infos, retrouvez les premières images du pack ci-dessous ainsi qu'une comparaison en image entre les deux packs de démarrage;