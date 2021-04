LEGO Super Mario reçoit une mise à jour et se met à appeler Luigi

LEGO Super Mario est une expérience à part entière mélangeant les jeux de LEGO et Super Mario Maker. On vous a déjà dit tout le bien que l'on pensait du concept dans notre test spécial malgré la nécessité d'acheter plusieurs packs pour réellement en profiter. Car si pour commencer, le pack de démarrage est indispensable, le jeu dispose aussi d'une quinzaine de sets d'extension permettant notamment de retrouver d'autres figures du Marioverse comme les Goombas, Toadette ou encore Bowser. Pour autant, il y a encore des absents comme Peach ou encore... Luigi. Mais cela pourrait bien changer. En effet, à la faveur d'une mise à jour (via l'application dédiée) la figurine Mario a appris un nouveau mot ou plutôt un nouveau nom : Luigi ! C'est en tout cas ce que l'on découvre dans une vidéo postée sur Twitter montrant la figurine LEGO Super Mario appeler son frère (en se réveillant.) Evidemment, on ne peut que penser que c'est une façon pour LEGO de teaser l'arriver prochaine de Luigi dans LEGO Super Mario.

D'ailleurs, dans une réponse officielle (citée par Nintendo Life) LEGO a fait savoir qu'il menait l'enquête en nous demandant de rester à l'écoute... Alors, nouvelle figurine en approche ou nouveau set dédié à Luigi ?A moins que ce ne soit qu'un simple costume qui transformerait Lego Mario en LEGO Luigi ? Selon toute vraisemblance, on devrait être fixé assez rapidement.

En attendant, retrouvez la vidéo de Jay Phoenix ci-dessous et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

So, was fiddling about with LEGO Mario for the first time in ages cos of that new treasure hunt update and pic.twitter.com/Ztk44ZAY3G