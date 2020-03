LEGO Super Mario : nouveaux détails sur le concept et la création du jeu - Pas de connectivité avec la Nintendo Switch

Finalement LEGO Super Mario est un nouveau jeu LEGO qui ajoute des éléments interactifs pour coller avec l'univers de Mario. la figurine est plus grosse que d'habitude et le résultat a pris près de quatre années d'efforts combinés entre Nintendo et LEGO qui ont travaillé de concert sur la technologie et le concept sachant que du côté de Nintendo, c'était Takashi Tezuka qui était le chef de fil du côté créatif; L'idée c'est de proposer aux enfants des niveaux de Super Mario conçus en briques et de les inviter à les parcourir d'un point A à un point B en un temps donné en récoltant un maximum de pièces.

Grâce à une entrevue avec Jonathan Bennink, responsable de la conception numérique du projet publiée par The Brothers Brick voici d'autres détails :

La figurine Mario est un concentré de technologie. Elle intègre un haut parleur permettant à Mario de dire quelques phrase (Hello ou encore c'est encore moi !) mais aussi de jouer différentes musiques et sons.

Mario a un écran sur les yeux, sa bouche et son ventre qui lui permettent d'utiliser une palette d'expressions et de nombreuses interactions

La figurine indique ainsi le nombre de pièces ramassées sur le parcours, le temps qu'il reste pour le finir et pas mal de petites animations (notamment si Mario se brûle...)

En frappant un bloc ? Mario peut ainsi obtenir différents bonus ...

... S i Mario rencontre Yoshi un cœur apparaît sur son abdomen

A priori, la tête de la figurine Mario s'enlève et d'autres détails "passionnants" seront partagés ultérieurement

Il y a différents parcours mais pour l'instant nous n'en n'avons vu qu'un seul

Les parcours sont construits a base de tuiles (des carrés à bords arrondis) très faciles à placer, chaque tuiles permettant d'ajouter un pièges, un bonus, un ennemis ou un ou plusieurs éléments

Il sera possible de personnaliser son parcours en rajoutant des tuiles,des briques et donc des pièges.

Mario utilise un capteur optique

Il a un capteur de couleur en bas entre ses pieds de façon à reconnaître les couleurs de la palette LEGO

Les interactions sont possibles grâce à des codes-barres pré-appliqués

Le travail entre Nintendo et LEGO a été long et minutieux, la forme, les couleurs utilisées, la couleur de la peau de Mario, la taille tout a été pensé et soigneusement négocié...

Il y a eu de nombreux tests effectués avec différents groupes de façon à ce que les enfants aient envie de jouer longtemps avec le set

Les concepteurs ont aussi fait attention à ce que le prix d'un ensemble reste "correct"

La tranche d'âge visée est 6 ans et plus

Evidemment, LEGO Super Mario n'est pas un jeu vidéo (et ne cache pas une Nintendo Switch- ni même mini !)

Il n'a d'ailleurs AUCUNE connectivité avec la Nintendo Switch