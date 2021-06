LEGO Super Mario & LEGO Luigi : le mode deux joueurs et la forteresse volante de Bowser officiellement dévoilés

Alors que le LEGO CON, l'évènement numérique du groupe LEGO se profile à l'horizon(voir notre news dédiée) , la Forteresse volante de Bowser de LEGO Super Mario révélé par erreur il y a quelques jours par Amazon est officiellement présenté. L'occasion de découvrir dans le détail ce super set mais aussi son prix : 99,99€. Retrouvez la présentation et les images du set, la Forteresse volante de Bowser ci-dessous ainsi qu'une promo montrant le jeu à deux joueur à l'occasion de la sortie du set LEGO LUIGI (voir là pour les détails).

Les enfants peuvent construire la forteresse volante de Bowser (71391) pour décorer leur chambre ou enrichir leur univers LEGO® Super Mario™ et l’utiliseront en mode « vol » ou dépliée en mode « parcours ». Des défis attendent les joueurs, tels que le bras robotique de Bowser et une brique d’action POW pour faire sortir une Torti Taupe de sa cachette (Un Pack de Démarrage 71360 ou 71387 est nécessaire pour jouer).

Des ennemis emblématiques

L’ensemble inclut Kamek, une Torti Taupe et un Goomba ainsi qu’un tuyau de départ canon pour démarrer un niveau de 90 secondes. Les enfants peuvent jouer seuls, ou avec ou contre un(e) ami(e) et son LEGO® Mario™ ou LEGO® Luigi™. L’appli gratuite LEGO Super Mario propose des instructions de montage, des idées créatives et plus encore.

Des jeux sans fin

Superbes cadeaux à offrir, les ensembles LEGO Super Mario à collectionner font entrer dans le monde réel des personnages de Super Mario™ appréciés de toute la famille.