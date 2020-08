Que renferme LEGO Super Mario ?

Disponible depuis le 1er août dans le monde entier, le jouet LEGO Super Mario, issu de la collaboration entre LEGO et Nintendo, intéresse certains passionnés de technologie. L'objet intrigue tant qu'un utilisateur sous le pseudo de Beyond the Brick a posté une vidéo sur sa chaîne Youtube démontant pièce par pièce le LEGO Super Mario afin de savoir ce qu'il renferme.

Si cela vous intéresse, nous vous invitons à consulter la vidéo ci-dessous afin d'en apprendre plus sur ce mystérieux jouet. Ce n'est d'ailleurs pas le seul jouet LEGO dont il fait la review, retrouvez sa chaîne ici.

