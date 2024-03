LEGO Super Mario : prix, date de sortie et détails des trois nouveaux sets dévoilés pour le MAR10 Day

Aujourd'hui, c'est décidé : on va lui faire sa fête, à Mario ! En même temps, ça tombe bien, nous sommes le 10 mars et c'est donc le MAR10 Day.

Pour l'occasion, des événements, des promotions mais aussi un stream spécial du groupe LEGO tout entier dédié à LEGO Super Mario a été diffusé. Au programme, l'annonce de la sortie en 2025 du set Mario Kart mais aussi trois nouveaux ensembles permettant d'agrandir la collection LEGO Super Mario et de jouer avec les figurines LEGO interactives Mario, Luigi et Peach. Retrouvez sur cette page, tous les détails de ces trois nouveaux ensembles d'extension.

LEGO Super MARIO : Le train Bowser Express - 1392 Pièces - Prix : 119,99€ - Disponible le 1er août 2024

Enfin ! LEGO Super Mario a droit à son train, une des spécialités du groupe LEGO. Inspiré par le niveau du train Bowser de Super Mario 3D World, ce train de 68 cm de long roule et émet des sons. Il est évidemment interactif (avec les figurines) et rempli de surprises et de petits détails amusants à même de plaire aux fans. Il inclut une locomotive Bowser, trois wagons, deux gares et les personnages suivants : un Frère Marto, un Boum Boum, deux Goombas et deux Paracoccinellys. Par contre, le train Bowser n'a pas de rails...

Cependant, le résultat est assez enthousiasmant et il se pourrait même que ce soit l'un des meilleurs ensembles de LEGO Super Mario (avec La Forteresse Volante de Bowser).

On sent vraiment que plus le temps avance, plus les créatifs se lâchent et se lancent dans des sets audacieux et originaux. Alors certes, l'ensemble coûte près de 120 euros auxquels il faut, au minimum, rajouter le prix du pack de démarrage (même si le train peut sans doute se suffire à lui même) mais il faut reconnaître que c'est un "beau joujou", de ceux qui donnent envie de retomber en enfance. Le train Bowser Express ne sort que le 1er août prochain , on peut donc déjà commencer à économiser

Présentation officielle de l'ensemble Le train Bowser Express

Passez à l’action avec ce set LEGO® Super Mario™ Le train Bowser Express (71437). Beau cadeau Nintendo® à offrir à des garçons, des filles et des passionnés de jeux vidéo dès 9 ans, ce set d’aventure pour enfants inclut un train détaillé, une draisine, 2 gares, des briques d’action Super étoile et ? et 6 figurines LEGO Super Mario : un Frère Marto, un Boum Boum, 2 Goombas et 2 Paracoccinellys. Ajoutez une figurine LEGO® Mario™, LEGO® Luigi™ ou LEGO® Peach™ (non incluse) pour le jeu interactif. Aidez-la à poursuivre le train à bord de la draisine, à opérer la plateforme rotative de la locomotive et à manier le fusil à ressort du wagon. Une fois tous les ennemis éliminés, conduisez le Bowser Express à la gare en actionnant le klaxon. Retrouvez les instructions dans la boîte ou sur l’appli LEGO Super Mario, véritable mine d’inspiration pour découvrir d’autres façons de construire et jouer avec ce set Nintendo collector. Le train Bowser Express pour les enfants – Adonnez-vous au jeu de rôle avec ce set LEGO® Super Mario™, qui inclut un train détaillé, 2 gares et une draisine

Set d’aventure avec 6 figurines LEGO® Super Mario™ – Un Frère Marto, un Boum Boum, 2 Goombas et 2 Paracoccinellys

Caractéristiques amusantes – Une locomotive avec une plateforme tournante actionnée par un levier et une brique d’action Super étoile, un wagon de passagers avec un toit amovible et une brique d’action ? et un wagon à canon avec un fusil à ressort

Jeu numérique interactif – Aidez la figurine de LEGO® Mario™, LEGO® Luigi™ ou LEGO® Peach™ (non incluse) à poursuivre le train à bord d’une draisine, à vaincre tous les ennemis et à conduire le train jusqu’à la gare

Application compagnon – Téléchargez l’appli LEGO® Super Mario™ qui propose des instructions de montage, des astuces inspirantes et plus encore. Pour la liste des appareils Android et iOS compatibles, consultez LEGO.com/devicecheck

Stimuler l’imagination desenfants – Conçus pour jouer seul ou à plusieurs, les sets LEGO® Super Mario™ offrent des possibilités d’extension et de transformation ainsi que de nombreux défis amusants récompensés par des pièces numériques

Dimensions – Le train Bowser Expressde ce set de 1 392 pièce s mesure plus de 22 cm de haut , 68 cm de long et 12 cm de large , et peut être combiné avec d’autres sets LEGO® Super Mario™

LEGO Super MARIO : Le manoir hanté du Roi Boo - 932 Pièces - Prix : 74,99€ - Disponible le 1er août 2024

Le groupe LEGO et Nintendo continuent d'élargir la gamme liée à Luigi's Mansion suite à la sortie du pack de démarrage LEGO Luigi même si comme tous les packs d'extension, on peut y jouer avec LEGO Mario et LEGO Peach et se faire, par exemple, un trip Peach's Mansion !

Là encore, on ne peut qu'apprécier l'évolution de la gamme qui ne nous propose pas simplement de recréer une scène emblématique ou même une façade comme avec l'ensemble d'extension L’entrée de Luigi’s Mansion, déjà disponible mais bel et bien de construire entièrement le manoir de Luigi's Mansion.

Ainsi, fermé, on peut exposer sa construction (et plus facilement la ranger sans l'abîmer) et ce n'est qu'en l'ouvrant qu'on découvre les séquences interactives avec notamment un canapé volant et une bibliothéque. Le set inclut aussi quatre figurines, un Boo, un bébé Yoshi jaune, un Skelerex et, bien sûr, le boss de fin de niveau, le Roi Boo. Le manoir hanté du Roi Boo coûte 74,99€ . ce qui n'ets pas à la portée de toutes les bourses mais il ne sort que le 1er août 2024 et on peut donc commencer à économiser.

Présentation officielle de l'ensemble Le manoir hanté du Roi Boo

Découvrez des personnages fantomatiques et partez à la recherche de la clé pour ouvrir le coffre du manoir hanté du Roi Boo LEGO® Super Mario™ (71436). Belle idée de cadeau pour les garçons et les filles fans de jeux vidéo dès 8 ans, ce set inclut un manoir hanté à construire qui s’ouvre pour accéder à des détails amusants, comme un canapé qui s’élève et une bibliothèque où apparaît la clé. Il contient aussi 4 figurines LEGO Super Mario : le Roi Boo, un bébé Yoshi jaune, un Skelerex et un Boo. Une figurine LEGO® Mario™, LEGO® Luigi™ ou LEGO® Peach™ (non incluse) est requise pour le jeu interactif. Aidez-la à obtenir des récompenses avec les briques d’action Pièces, Coffre et Clé, à vaincre le Boo et le Skelerex, à faire tomber le Roi Boo et à ouvrir le coffre au trésor. Retrouvez les instructions de montage dans ce set Nintendo® collector ou sur l’appli LEGO Super Mario, véritable mine d’inspiration pour découvrir d’autres façons de construire et jouer. Set de maison hantée LEGO® Super Mario™ pour les enfants – Explorez le manoir hanté du Roi Boo, combattez des ennemis fantomatiques et cherchez la clé du coffre au trésor avec ce set Nintendo® à collectionner

Inclut 4 figurines LEGO® Super Mario™ – Le Roi Boo, un bébé Yoshi jaune, un Skelerex et un Boo

Set d’aventure – Le manoir en briques LEGO® s’ouvre pour faciliter le jeu et inclut un canapé qui s’élève dans les airs, une bibliothèque avec fonction apparition de clé, mais aussi des briques d’action Pièces, Coffre et Clé

Jeu numérique interactif – Aidez la figurine de LEGO® Mario™, LEGO® Luigi™ ou LEGO® Peach™ (non incluse) à trouver la clé du coffre au trésor, à renverser le Roi Boo de la table dans la cour et bien plus encore

Stimuler l’imagination des enfants – Conçus pour jouer seul ou à plusieurs, les sets LEGO® Super Mario™ offrent des possibilités d’extension et de transformation ainsi que de nombreux défis amusants récompensés par des pièces numériques

Dimensions – Le manoir de ce set de 932 pièces mesure plus de 18 cm de haut , 23 cm de large et 19 cm de profondeur , et peut être combiné avec d’autres sets LEGO® Super Mario™, vendus séparément

,

LEGO Super MARIO : Combat contre Roy au château de Peach - 738 Pièces - Prix : 64,99€ - Disponible le 1er août 2024

Après un set pour LEGO Mario et un autre pour LEGO Luigi (même si, encore une fois, tous les ensembles d'extension de LEGO Super Mario sont compatibles avec les trois packs de démarrage) voici un set qui élargit la gamme de LEGO Peach. C'est le second Château de Peach disponible pour LEGO Super Mario. Cependant, celui-ci est un peu différent puisqu'il est fait pour être "détruit" (par Roy, bien sûr) et reconstruit facilement, ce qui est une très bonne idée.

Dès la sortie des premiers ensembles d'extension pour LEGO Super Mario, beaucoup de joueurs ont pointé du doigt la difficulté de garder intact les constructions, une fois finalisées, mais aussi de réussir à les reconstruire à l'identique sans recommencer toutes les étapes (parfois très nombreuses).

Avec ce set (et les deux autres) le groupe LEGO et Nintendo démontrent qu'ils écoutent les fans mais surtout qu'ils s'améliorent avec des constructions bien mieux pensées.

E résumé, encore un "beau joujou" qui permettra de s'amuser à tout casser pour mieux tout reconstruire (l'histoire de la vie, quoi). Le set inclut l'ultime Koopalings qui n'était pas encore disponible, Roy, ainsi qu'un Toad et un Chomp.

L'ensemble Combat contre Roy au château de Peach coûte 64,99€ ce qui est déjà plus accessible même si cela reste cher pour beaucoup... Mais comme les autres sets, il ne sort que le 1er août 2024 et, vous connaissez le refrain, on peut donc commencer à économiser (ou à écrire au Père Noël).

Présentation officielle de l'ensemble Combat contre Roy au château de Peach

Invitez les enfants à explorer, se battre et s’amuser dans un lieu culte de Super Mario™ avec Combat contre Roy au château de Peach LEGO® Super Mario™ (71435). Ce jouet avec des personnages Nintendo® est un beau cadeau pour les jeunes fans de jeux vidéo dès 7 ans. Il inclut un château en briques LEGO qui s’ouvre, des murs faciles à reconstruire qui s’effondrent, une tour, une catapulte, un trône rotatif et une fontaine dans le jardin. Il y a également 3 figurines LEGO Super Mario : Roy (pour la première fois dans un set LEGO Super Mario), un Chomp et Toad. Ajoutez une figurine LEGO® Mario™, LEGO® Luigi™ ou LEGO® Peach™ (non incluse) pour le jeu interactif. Aidez-la à vaincre Roy et à prendre le contrôle de son Chomp, trouvez les briques d’action cachées et débloquez des réactions numériques. Retrouvez les instructions dans la boîte et dans l’appli LEGO Super Mario, une véritable mine d’inspiration pour découvrir d’autres façons de construire et jouer. Jouet Nintendo® amusant pour enfants – Explorez un château de princesse, mettez-vous dans la peau de personnages de Super Mario™, combattez Roy et plus encore avec ce set contenant le château de Peach LEGO® Super Mario™

Inclut 3 figurines LEGO®Super Mario™ – Roy (pour la première fois dans un set LEGO Super Mario), un Chomp et Toad

Set débordant d’aventure – Le château détaillé s’ouvre pour jouer et inclut des murs qui s’effondrent, une tour, une catapulte, un trône rotatif, une fontaine dans le jardin et des briques d’action cachées

Jeu numérique interactif – Aidez la figurine de LEGO® Mario™, LEGO® Luigi™ ou LEGO® Peach™ (non incluse) à vaincre Roy et à prendre le contrôle de son Chomp, et prenez place sur le siège du piano pour jouer de la musique

Stimuler l’imagination des enfants – Conçus pour jouer seul ou à plusieurs, les sets LEGO® Super Mario™ offrent des possibilités d’extension et de transformation ainsi que de nombreux défis amusants récompensés par des pièces numériques

Dimensions – Le château de ce set de 738 pièces mesure plus de 26 cm de haut , 31 cm de large et 21 cm de profondeur , et peut être combiné avec d’autres sets LEGO® Super Mario™, vendus séparément

NB : pour profiter pleinement de ces ensembles d'extension, il faut posséder un des trois packs de démarrage contenant une figurine interactive.

Pour voir de plus près ces trois nouveaux ensembles d'extension , retrouvez quelques images sur cette page ainsi que l'irrésistible stream spécial du groupe LEGO du MAR10 Day 2024 (qui est vraiment très drôle). D'ailleurs, tant qu'on y est, Joyeux MAR10 Day !

Pour rappel, depuis sa sortie, en août 2020 , la gamme LEGO Super Mario n'a cessé de s'étoffer avec, outre les packs de démarrage LEGO Luigi et LEGO Peach, l'arrivée de Donkey Kong ou encore l'Ensemble d'extension Bolide de Bowser. Le groupe LEGO et Nintendo ont aussi proposé une magnifique plante Piranha et un set LEGO Bowser géant !

Plus d'infos sur LEGO Super Mario dans notre test complet et nos news précédentes. Retrouvez aussi notre test express de La Forteresse Volante de Bowser

,

Voir aussi :